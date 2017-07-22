Компания Samsung объявила о выпуске первого в отрасли модуля памяти (DRAM) с поддержкой нового открытого стандарта высокоскоростной передачи данных CXL (Compute Express Link) Interconnect. Новое устройство представляет собой модуль оперативной памяти типа DDR5. Он предназначен для поддержки вычислений при решении задач искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений и может применяться в центрах обработки данных и облачных серверах.
Разработка технологии CXL началась в 2019 году. Это открытый отраслевой стандарт межпроцессорных соединений, где в качестве физического интерфейса используется PCIe 5.0. Над разработкой CXL работали такие крупные компании, как Intel, NVIDIA, AMD, ARM и многие другие.
Компания Intel определила назначение стандарта CXL как процессорный интерконнект для высокоскоростного обмена данными между процессорами, ASIC-устройствами, модулями FPGA, GPU, буфером памяти и интеллектуальными устройствами ввода-вывода.
CXL охватывает три протокола, которые описывают разные профили использования интерконнекта: CXL.io, CXL.cache и CXL.memory. Благодаря применению CXL Interconnect можно добиться значительного снижения задержек и обеспечить рост доступного объема памяти и пропускной способности.
В отличие от стандартных модулей DDR RAM с ограниченными возможностями пропускной способности передачи данных, модули DRAM Samsung Semiconductor на основе CXL могут поднять доступную емкость памяти до терабайтного уровня, сокращая задержки за счет использования технологии кэширования.
Новый модуль памяти Samsung может работать с различными чипсетами, поддерживающими стандарт CXL. В числе допустимых продуктов серверного уровня называются решения от AMD и Intel.
Samsung разработала также различные сервисные программные средства для работы с новыми модулями памяти: средства управления ошибками, преобразования интерфейсов и отображения памяти. Они могут применяться при использовании модулей CXL RAM в качестве основной памяти для вычислительных и графических процессоров.
Новый модуль памяти Samsung уже прошел испытания на серверных платформах Intel нового поколения.
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