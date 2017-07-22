РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения

11 мая 2021, 21:18




Компания Intel объявила о выпуске мобильных процессоров Core 11-го поколения под кодовым наименование Tiger Lake-H. Они предназначены для оснащения типовых офисных и игровых ноутбуков, а также мобильных рабочих станций.

Новая линейка представляет собой первое масштабное обновление микроархитектуры Tiger Lake с добавлением нового вычислительного 8-ядерного блока, который получил название Willow Cove. Процессорный блок обеспечивает тепловую мощность TDP до 35-45 Вт, но в экстремальной (флагманская) модели он способен справиться и с более высокой нагрузкой: TDP до 65 Вт.

Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения


Эти характеристики предсказывались ранее аналитиками; теперь они подтверждены официально.

Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения

Прогноз развития линейки процессоров Tiger Lake на 2021 год. Данные от 27/04/2021.


В отличие от процессоров серии Rocket Lake, чипы Tiger Lake-H построены на базе новейшего 10-нм техпроцесса SuperFin, разработанного Intel. В новой линейке Intel анонсирует десять моделей процессоров, охватывающие линейки Core i9, Core i7 и Core i5:
- пять моделей для потребительского рынка
Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения

- пять моделей для коммерческого сегмента рынка ноутбуков, т.е. предназначенные для OEM-поставок производителям коммерческих мобильных устройств
Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения

Главным отличием новых процессоров Tiger Lake-H от предшественников Tiger Lake-U, относившихся к 11-му поколению, стало количество установленных процессорных ядер: взамен прежних четырех теперь их имеется восемь штук. Это позволяет не только достичь уровня производительности мобильных процессоров AMD (по количеству ядер), но и, как ожидают в Intel, превзойти их за счет более высокого межпроцессного взаимодействия (IPC).

Каждое из восьми ядер Willow Cove имеет 1,25 Мбайт выделенной кэш-памяти второго уровня. Все ядра совместно используют 24 Мбайта кэш-памяти третьего уровня.

Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения


Пользователи новых моделей получают тот же набор возможностей для управления процессором Willow Cove, какие были предоставлены для Tiger Lake-U. В их список вошли, например, 512-битные расширения для 256-битных расширенных векторных инструкций SIMD для архитектуры набора команд x86 (AVX-512). Другой пример - функция разгона DLBoost.

Поддержка графики выстроена на архитектуре Xe LP Gen12, только количество исполнительных блоков на новом кристалле сократилось до 32 по сравнению с 96 блоками на 4-ядерном Tiger Lake-U.

Новый чип имеет больший запас мощности для работы iGPU на более высоких тактовых частотах. Он поддерживает 20-канальный интерфейс PCI-Express Gen 4.0 и двухканальный контроллер памяти DDR4.

Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения


Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения


Из пяти потребительских моделей процессоров четыре являются 8-ядерными/16-поточными и два 6-ядерных/12-поточных.

Флагманом в этой части списка новых процессоров стала модель Core i9-11980HK. Она предназначена для игровых ноутбуков. Этот чип работает на частоте 3,30 ГГц (номинал) и может разгоняться до частоты 5,00 ГГц. частота графического блока iGPU может подниматься до 1,45 ГГц. Во флагманском чипе разблокированы все функции разгона, как у настольной версии Core i9-11900K.

Следующей в потребительской серии Core i9 идет модель i9-11900H. Она имеет гораздо более низкую номинальную тактовую частоту 2,50 ГГц, зато есть возможность осуществить разгон до 4,90 ГГц. При этом частота графического блока iGPU останется равной 1,45 ГГц, как ку флагманской модели. Для обоих моделей Core i9 поддерживаются алгоритмы повышения частот Turbo Boost Max 3.0.

Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения


Серия потребительских моделей Core i7 отличается от Core i9 отсутствием поддержки Turbo Boost Max 3.0. В их аппаратной части представлены те же 8 ядер / 16 потоков с полными 24 Мбайтами кеш-памяти третьего уровня. Модель Core i7-11800H работает на частоте 2,30 ГГц с максимальным разгоном до 4,60 ГГц.

Следом идут процессоры Core i5 с 6 ядрами / 12 потоками, которые на удивление имеют всего 12 Мбайт кэш-памяти третьего уровня взамен ожидаемых 18 Мбайт (если принимать, что на каждое ядро Tiger Lake должно добавляться по 3 Мбайта памяти). Модель Core i5-11400H работает на частоте 2,70 ГГц с разгоном до 4,50 ГГц; модель i5-11260H - на 2,60 ГГц с разгоном до 4,40 ГГц. Обе модели поддерживают более низкую максимальную тактовую частоту 1,40 ГГц для графического блока iGPU.

Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения


Улучшения коснулись также системы ввода/вывода. Появилась поддержка доступа к графике через интерфейс PCI-Express 4.0 x16, а также возможность подключения к данным процессора по интерфейсу PCI-Express 4.0 x4 через разъем M.2 NVMe.

Поскольку разъем x16 может быть сегментирован на x8/x4/x4 или даже на x12/x4, можно создать дополнительные слоты M.2 с подключением к процессору для NVMe RAID или для контроллеров Thunderbolt 4.

Имеется поддержка DDR4-3200, при этом производители ноутбуков могут поднять частоту памяти еще выше.

Шина чипсета расширена до DMI 3.0 x8 (физически PCI-Express 3.0 x8). Установленный набор микросхем поддерживает 24 полосы пропускания Gen 3.

Помимо Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), система ввода/вывода также поддерживает аудио MIPI SoundWire, Optane H20, Wi-Fi 6E (Gig+) и проводную сеть 2,5 GbE.

Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Samsung разработала 2,5D-технологию упаковки микросхем I-Cube4
  • IBM неожиданно объявила о готовности 2-нм техпроцесса, ожидавшегося только к 2025 году
  • Характеристики будущих настольных процессоров Intel Alder Lake-S попали в Igor's LAB
  • Первые процессоры AMD Zen4 появятся к концу 2022 года
  • Intel представила в России серверную платформу Intel Xeon Scalable 3-го поколения Ice Lake-SP

    • следующая новость
    Ядро Linux поддерживает базовую загрузку процессора Apple M1

    предыдущая новость
    Samsung выпустила первый в мире модуль памяти с поддержкой стандарта CXL Interconnect

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший SSD: текущий анализ рынка
    Главные новости за неделю Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки Лучший SSD
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 мая, 2021

    Ядро Linux поддерживает базовую загрузку процессора Apple M1

    Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения

    Samsung выпустила первый в мире модуль памяти с поддержкой стандарта CXL Interconnect

    Samsung ведет разработку чипсета Exynos 2200 уровня Apple M1

    Основная камера Xiaomi Mi Mix 4 будет служить также селфи-камерой

    DxOMark разработала тест для оценки качества аккумуляторов смартфонов

    UScellular, Qualcomm, Ericsson и Inseego добились рекордного покрытия для 5G mmWave

    Clubhouse для Android открыл предварительную регистрацию для России

    Pocket PC превращает смартфон Xiaomi Mi Mix Fold в настольный компьютер

    10 мая, 2021

    Собственный модем Apple 5G может появиться для iPhone только в 2023 году

    Исследователь взломал метку AirTag и подменил в ней URL-адрес поиска

    Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа в размере 12 млн долларов

    Zalman выпустил процессорный кулер CNPS10X Performa Black с минимальным уровнем шума

    Шутки Илона Маска вокруг курса Dogecoin зашкаливают его в разные стороны

    Flexxon выпустил первые в мире защищенные SSD-накопители X-PHY со встроенным ИИ

    Майнеры выяснили реальный ресурс SSD-накопителей для поддержки сети Chia

    Apple создает портативную гибридную игровую консоль

    9 мая, 2021

    Synology выпустила новые сетевых СХД RackStation для компаний SMB

    7 мая, 2021

    TSMC запланировал выпуск 5-нм чипов для Bitmain ASIC в 3 кв. 2021 года

    SilentiumPC выпустил контроллер Nano-Reset Remote ARGB KIT для ARGB-подсветки

    ССЫЛКИ