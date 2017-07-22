Компания Intel объявила о выпуске мобильных процессоров Core 11-го поколения под кодовым наименование Tiger Lake-H. Они предназначены для оснащения типовых офисных и игровых ноутбуков, а также мобильных рабочих станций.
Новая линейка представляет собой первое масштабное обновление микроархитектуры Tiger Lake с добавлением нового вычислительного 8-ядерного блока, который получил название Willow Cove. Процессорный блок обеспечивает тепловую мощность TDP до 35-45 Вт, но в экстремальной (флагманская) модели он способен справиться и с более высокой нагрузкой: TDP до 65 Вт.
Эти характеристики предсказывались ранее аналитиками; теперь они подтверждены официально.
Прогноз развития линейки процессоров Tiger Lake на 2021 год. Данные от 27/04/2021.
В отличие от процессоров серии Rocket Lake, чипы Tiger Lake-H построены на базе новейшего 10-нм техпроцесса SuperFin, разработанного Intel. В новой линейке Intel анонсирует десять моделей процессоров, охватывающие линейки Core i9, Core i7 и Core i5:
- пять моделей для потребительского рынка
- пять моделей для коммерческого сегмента рынка ноутбуков, т.е. предназначенные для OEM-поставок производителям коммерческих мобильных устройств
Главным отличием новых процессоров Tiger Lake-H от предшественников Tiger Lake-U, относившихся к 11-му поколению, стало количество установленных процессорных ядер: взамен прежних четырех теперь их имеется восемь штук. Это позволяет не только достичь уровня производительности мобильных процессоров AMD (по количеству ядер), но и, как ожидают в Intel, превзойти их за счет более высокого межпроцессного взаимодействия (IPC).
Каждое из восьми ядер Willow Cove имеет 1,25 Мбайт выделенной кэш-памяти второго уровня. Все ядра совместно используют 24 Мбайта кэш-памяти третьего уровня.
Пользователи новых моделей получают тот же набор возможностей для управления процессором Willow Cove, какие были предоставлены для Tiger Lake-U. В их список вошли, например, 512-битные расширения для 256-битных расширенных векторных инструкций SIMD для архитектуры набора команд x86 (AVX-512). Другой пример - функция разгона DLBoost.
Поддержка графики выстроена на архитектуре Xe LP Gen12, только количество исполнительных блоков на новом кристалле сократилось до 32 по сравнению с 96 блоками на 4-ядерном Tiger Lake-U.
Новый чип имеет больший запас мощности для работы iGPU на более высоких тактовых частотах. Он поддерживает 20-канальный интерфейс PCI-Express Gen 4.0 и двухканальный контроллер памяти DDR4.
Из пяти потребительских моделей процессоров четыре являются 8-ядерными/16-поточными и два 6-ядерных/12-поточных.
Флагманом в этой части списка новых процессоров стала модель Core i9-11980HK. Она предназначена для игровых ноутбуков. Этот чип работает на частоте 3,30 ГГц (номинал) и может разгоняться до частоты 5,00 ГГц. частота графического блока iGPU может подниматься до 1,45 ГГц. Во флагманском чипе разблокированы все функции разгона, как у настольной версии Core i9-11900K.
Следующей в потребительской серии Core i9 идет модель i9-11900H. Она имеет гораздо более низкую номинальную тактовую частоту 2,50 ГГц, зато есть возможность осуществить разгон до 4,90 ГГц. При этом частота графического блока iGPU останется равной 1,45 ГГц, как ку флагманской модели. Для обоих моделей Core i9 поддерживаются алгоритмы повышения частот Turbo Boost Max 3.0.
Серия потребительских моделей Core i7 отличается от Core i9 отсутствием поддержки Turbo Boost Max 3.0. В их аппаратной части представлены те же 8 ядер / 16 потоков с полными 24 Мбайтами кеш-памяти третьего уровня. Модель Core i7-11800H работает на частоте 2,30 ГГц с максимальным разгоном до 4,60 ГГц.
Следом идут процессоры Core i5 с 6 ядрами / 12 потоками, которые на удивление имеют всего 12 Мбайт кэш-памяти третьего уровня взамен ожидаемых 18 Мбайт (если принимать, что на каждое ядро Tiger Lake должно добавляться по 3 Мбайта памяти). Модель Core i5-11400H работает на частоте 2,70 ГГц с разгоном до 4,50 ГГц; модель i5-11260H - на 2,60 ГГц с разгоном до 4,40 ГГц. Обе модели поддерживают более низкую максимальную тактовую частоту 1,40 ГГц для графического блока iGPU.
Улучшения коснулись также системы ввода/вывода. Появилась поддержка доступа к графике через интерфейс PCI-Express 4.0 x16, а также возможность подключения к данным процессора по интерфейсу PCI-Express 4.0 x4 через разъем M.2 NVMe.
Поскольку разъем x16 может быть сегментирован на x8/x4/x4 или даже на x12/x4, можно создать дополнительные слоты M.2 с подключением к процессору для NVMe RAID или для контроллеров Thunderbolt 4.
Имеется поддержка DDR4-3200, при этом производители ноутбуков могут поднять частоту памяти еще выше.
Шина чипсета расширена до DMI 3.0 x8 (физически PCI-Express 3.0 x8). Установленный набор микросхем поддерживает 24 полосы пропускания Gen 3.
Помимо Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), система ввода/вывода также поддерживает аудио MIPI SoundWire, Optane H20, Wi-Fi 6E (Gig+) и проводную сеть 2,5 GbE.
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