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Выпуск NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 сделал мобильный гейминг более доступным

12 мая 2021, 09:01




NVIDIA добавила два оставшихся графических процессора начального уровня - GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 - в свою линейку видеокарт для ноутбуков линейки GeForce RTX 30. Как заявляет производитель, новые видеокарты появятся уже совсем скоро в ноутбуках по цене от 799 долларов (59 300 руб.). Со своей стороны, NVIDIA добавляет вместе с ними улучшенную трассировку лучей в реальном времени и DLSS (Deep Learning Super Sampling) на базе ИИ, привлекая в число покупателей, в первую очередь, геймеров и создателей контента.

Выпуск NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 сделал мобильный гейминг еще более доступным


Как и любой другой продукт в линейке RTX 30, новые видеокарты GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 основаны на GPU на архитектуре Ampere, предусматривающей оснащение RT- и тензорными ядрами. Отличие новых карт с более дешевыми графическими процессорами выражается в некотором сужении памяти (4 Гбайт GDDR6) и меньшем количестве ядер CUDA, Tensor и трассировки лучей. Это позволило также сократить ширину шины интерфейса памяти до 128 бит и понизить предел мощности до 35-80 Вт.

Выпуск NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 сделал мобильный гейминг еще более доступным


Тем не менее, новые видеокарты GeForce RTX предоставляют, пусть и в немного урезанном составе, специализированные тензорные ядра, на базе которых и работает технология DLSS. Сегодня ее применение встречается уже в более чем 40 играх уровня AAA и популярных инди-играх. Их ряды недавно пополнили такие игры, как Outriders, Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare, NARAKA: BLADEPOINT и Mortal Shell.

Ускорение DLSS привлечет тех, кто использует ноутбук для выражения своих художественных замыслов. Им будут доступны такие приложения, как D5 Render, SheenCity Mars и NVIDIA Omniverse, что позволит рендерить проекты в реальном времени без длительного ожидания окончания рендеринга сцен с трассировкой лучей.

Как отмечает NVIDIA, новые RTX-ноутбуки работают в два раза быстрее систем предыдущего поколения и обеспечивают плавный игровой процесс на уровне 60 fps в разрешении 1080p в популярных играх, таких как Minecraft RTX и Call of Duty: Black Ops Cold War.

Выпуск NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 сделал мобильный гейминг еще более доступным


Любителям соревновательных игр новые ноутбуки с GeForce RTX 3050 Ti обеспечат 144+ FPS и задержки менее 25 мс в таких играх, как Overwatch, Rainbow Six Siege и Valorant, благодаря режиму NVIDIA Reflex Low Latency. Семь из десяти лучших соревновательных шутеров поддерживают NVIDIA Reflex, что позволяет геймерам добиться более низких задержек системы и играть по максимуму. NVIDIA Reflex также поддерживается во всей линейке RTX 30.

Все ноутбуки серии RTX 30 включают поддержку приложения NVIDIA Broadcast, которое превращает ноутбуки в домашнюю студию. Приложение получило новые эффекты ИИ, а именно удаление эха комнаты, видеошумов и звуков, исходящих от кошек, собак и насекомых. Эти эффекты, вместе с ранее добавленным виртуальным фоном и функцией Auto Frame, обеспечивают еще больший контроль над качеством звука и видео.

Как сообщает NVIDIA, новые ноутбуки серии GeForce RTX 30, включая GeForce RTX 3080, 3070 и 3060, уже доступны у ведущих мировых производителей, включая Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI и Razer. В частности, на российском рынке ноутбуки на базе RTX 3050 Ti доступны в онлайн-магазине ASUS, а в скором будущем они появятся в сетях Citilink, DNS, «М.Видео».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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