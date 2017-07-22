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CoreBook X - производительный ноутбук на базе Intel i5-8259U

12 мая 2021, 10:56


На правах рекламы.

Компания Chuwi выпустила обновленную модель производительного ноутбука CoreBook X в металлическом корпусе с 14-дюймовым экраном и процессором Intel Core i5-8259U со встроенным графической поддержкой на базе iRIS Plus Graphics 655. Ноутбук имеет большой объем памяти (8 + 512 Гбайт), причем поддерживает также и ее расширение.

CoreBook X - производительный ноутбук на базе Intel i5-8259U


Высокую производительность CoreBook X подтверждают проведенные профессиональные тесты. По результатам тестирования CPU-Z можно сделать вывод, что используемый в ноутбуке процессор i5-8259U отличается высокой производительностью среди мобильных ПК. Ранее процессор такого уровня использовался только в ноутбуках Apple MacBook Pro и Intel NUC Mini PC, которые были хорошо приняты пользователями.

CoreBook X - производительный ноутбук на базе Intel i5-8259U


Отличительной особенностью нового ноутбука является его более вместительный для размещения контента 14-дюймовый экран. Благодаря тому, что соотношение сторон дисплея CoreBook X составляет 3:2 он позволяет разместить на экрана на 18% больше информации, чем аналогичный дисплей с более привычным соотношением сторон 16:9.

CoreBook X - производительный ноутбук на базе Intel i5-8259U


Дисплей изготовлен по технологии IPS и имеет разрешение 2160x1440 пикселей. Он обеспечивает высокий 72% цветовой охват по стандарту NTSC. Узкая рамка, опоясывающая его стороны, составляет всего 5 мм. Такое решение обеспечивает приятное качество изображения.

Новый CoreBook X показал высокую производительность в бенчмарках Geekbench и Cinebench R15. В тесте Geekbench на одноядерных прогонах его результат составил 4452 баллов, а на многоядерных прогонах - 15602. Графика OpenCL получила оценку 46395 баллов.

Cinebench R23 позволил провести тестирование процессора на движке Cinem4D. Этот тест помогает оценить производительность процессора и видеокарты путем выполнения с их помощью операций рендеринга высокоточных изображений и 3D-графики. CoreBook X получил в этом бенчмарке 979 баллов, а оценка многоядерных тестов - 3517 баллов, что не сильно отличается от результата, показанного процессором Core i7-1165G7.

CoreBook X - производительный ноутбук на базе Intel i5-8259U


Ноутбук CoreBook X обеспечивает плавное воспроизведение видео 4K, без заиканий, предоставляя четкое качество изображения и полный, чистый звук. Это обеспечивается его высокой производительностью при декодировании звука и видео.

CoreBook X - производительный ноутбук на базе Intel i5-8259U


Игровую поддержку новым CoreBook X можно оценить по «CS GO». Имеется возможность сохранить разрешение 1080p и среднее качество изображения при количестве кадров выше 70fps, что отражает приемлемый уровень для геймеров.

Новый CoreBook X доступен для онлайн-заказа на сайте производителя.

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