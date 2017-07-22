РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung и Lenovo отказались от очного участия в MWC 2021

12 мая 2021, 15:08




Южнокорейский компания Samsung Electronics выступила с официальным заявлением об отказе от очного участия в выставке 2021 Mobile World Congress (MWC 2021), проведение которой запланировано на 28 июня - 1 июля 2021 года в Барселоне (Испания). Причиной отказа названы опасения по поводу безопасности своих сотрудников, которые компания должна направить в Испанию. В компании приняли решение сосредоточиться на виртуальном присутствии на время мероприятия.

В официальном заявлении Samsung заявила, что «здоровье и безопасность ее сотрудников, партнеров и клиентов являются для нее наивысшим приоритетом». Samsung намерена использовать платформу MWC для виртуального представления своей линейки продуктов глобальной аудитории.

Samsung и Lenovo отказались от очного участия в MWC 2021


С отказом от очного участия выступила также компания Lenovo. Соответствующее заявление было сделано через издание The Verge от лица официального представителя Lenovo. Он заявил, что компания намерена присутствовать на выставке только виртуально. Было указано, что Lenovo проинформировала о своих планах GSM Association (GSMA) - организатора мероприятия.

Очное проведение выставки Mobile World Congress не состоялось и в 2020 году, тогда она была пропущена из-за пандемии. Согласно прогнозам, в этом году MWC 2021 планировали посетить до 50 000 человек.

Samsung и Lenovo отказались от очного участия в MWC 2021


В то же время многие эксперты называют эту оценку излишне оптимистичной. Уже сообщалось ранее, что от участия в MWC 2021 в этом году отказались также и другие лидеры отрасли, ссылаясь на установленный внутри компаний регламент, согласно которому они обязаны гарантировать безопасность для своих сотрудников во время их работы.

Строгие ограничения все еще действуют также в самой Испании, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19. Очное проведение MWC 2021 стало возможным во многом благодаря активной позиции GSM Association, которая смогла добиться от испанских властей исключения некоторых требований для участников выставки MWC 2021, обязательных для других иностранных туристов.

В то же время организаторы MWC 2021 будут требовать, чтобы все участники выставки показали отрицательный результат теста перед въездом в Испанию, а также проводили новые тесты раз в три дня.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа в размере 12 млн долларов
  • Шутки Илона Маска вокруг курса Dogecoin зашкаливают его в разные стороны
  • Налоговая служба США составит список покупателей криптовалют за период 2016-2020 гг.
  • Sony интегрирует PlayStation с Discord
  • CES 2022 пройдет в Лас-Вегасе в январе 2022 года в гибридном формате

    • следующая новость
    OPPO Reno6 и Reno6 Pro могут быть оснащены чипсетами Dimensity 900 и 1200

    предыдущая новость
    CoreBook X - производительный ноутбук на базе Intel i5-8259U

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Главные новости за неделю Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 мая, 2021

    Платформа умного дома CHIP поменяла название на Matter

    OPPO Reno6 и Reno6 Pro могут быть оснащены чипсетами Dimensity 900 и 1200

    Samsung и Lenovo отказались от очного участия в MWC 2021

    CoreBook X - производительный ноутбук на базе Intel i5-8259U

    Выпуск NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 сделал мобильный гейминг более доступным

    11 мая, 2021

    Ядро Linux получило базовую поддержку чипсета Apple M1

    Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения

    Samsung выпустила первый в мире модуль памяти с поддержкой стандарта CXL Interconnect

    Samsung ведет разработку чипсета Exynos 2200 уровня Apple M1

    Основная камера Xiaomi Mi Mix 4 будет служить также селфи-камерой

    DxOMark разработала тест для оценки качества аккумуляторов смартфонов

    UScellular, Qualcomm, Ericsson и Inseego добились рекордного покрытия для 5G mmWave

    Clubhouse для Android открыл предварительную регистрацию для России

    Pocket PC превращает смартфон Xiaomi Mi Mix Fold в настольный компьютер

    10 мая, 2021

    Собственный модем Apple 5G может появиться для iPhone только в 2023 году

    Исследователь взломал метку AirTag и подменил в ней URL-адрес поиска

    Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа в размере 12 млн долларов

    Zalman выпустил процессорный кулер CNPS10X Performa Black с минимальным уровнем шума

    Шутки Илона Маска вокруг курса Dogecoin зашкаливают его в разные стороны

    Flexxon выпустил первые в мире защищенные SSD-накопители X-PHY со встроенным ИИ

    ССЫЛКИ