Южнокорейский компания Samsung Electronics выступила с официальным заявлением об отказе от очного участия в выставке 2021 Mobile World Congress (MWC 2021), проведение которой запланировано на 28 июня - 1 июля 2021 года в Барселоне (Испания). Причиной отказа названы опасения по поводу безопасности своих сотрудников, которые компания должна направить в Испанию. В компании приняли решение сосредоточиться на виртуальном присутствии на время мероприятия.
В официальном заявлении Samsung заявила, что «здоровье и безопасность ее сотрудников, партнеров и клиентов являются для нее наивысшим приоритетом». Samsung намерена использовать платформу MWC для виртуального представления своей линейки продуктов глобальной аудитории.
С отказом от очного участия выступила также компания Lenovo. Соответствующее заявление было сделано через издание The Verge от лица официального представителя Lenovo. Он заявил, что компания намерена присутствовать на выставке только виртуально. Было указано, что Lenovo проинформировала о своих планах GSM Association (GSMA) - организатора мероприятия.
Очное проведение выставки Mobile World Congress не состоялось и в 2020 году, тогда она была пропущена из-за пандемии. Согласно прогнозам, в этом году MWC 2021 планировали посетить до 50 000 человек.
В то же время многие эксперты называют эту оценку излишне оптимистичной. Уже сообщалось ранее, что от участия в MWC 2021 в этом году отказались также и другие лидеры отрасли, ссылаясь на установленный внутри компаний регламент, согласно которому они обязаны гарантировать безопасность для своих сотрудников во время их работы.
Строгие ограничения все еще действуют также в самой Испании, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19. Очное проведение MWC 2021 стало возможным во многом благодаря активной позиции GSM Association, которая смогла добиться от испанских властей исключения некоторых требований для участников выставки MWC 2021, обязательных для других иностранных туристов.
В то же время организаторы MWC 2021 будут требовать, чтобы все участники выставки показали отрицательный результат теста перед въездом в Испанию, а также проводили новые тесты раз в три дня.
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