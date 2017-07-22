Китайская компания OPPO работает в настоящее время над запуском новой серии смартфонов Reno6. На стадии разработки модели этой серии проходили под номерами PEQM00, PEPM00 и PENM00. Исходя из этих данных, эксперты сделали вывод, что скорей всего эти модели появятся на рынке под именами Reno6, Reno6 Pro и Reno6 Pro+.
Несмотря на схожесть названий, между этими моделями могут появиться существенное различие. Если в смартфоне Reno6 ожидается установка чипсета MediaTek Dimensity 900, а в Reno6 Pro - MediaTek Dimensity 1200, то в модели Reno6 Pro+ будет установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 870. Эту информацию предоставил китайский источник, который называют как очень надежный.
Интересно отметить, что другой источник утверждает, что 6-нм чипсет MediaTek Dimensity 900 сможет, вероятно, обеспечить еще и более высокую производительность, чем Snapdragon 870. Это кажется невероятным, потому что чипсет Qualcomm устанавливается в топовой для линейки модели. Но оценка этого источника выстроена на том, что чипсет Qualcomm Snapdragon 870 изготавливается на базе 7 нм техпроцесса, тогда как MediaTek Dimensity 900 - на базе 6 нм техпроцесса.
По данным еще одного источника, Reno6 Pro будет оснащен даже более мощным чипсетом - Dimensity 1200. Он уже якобы появлялся под номером модели PEPM00 в тестах AnTuTu. Хотя в листинге явно не упоминалось название чипсета, полученная в тестах оценка, равная 713 731 баллов, является хорошим признаком того, что этот аппарат работает на чипсете Dimensity 1200.
Эксперты ждут, когда ситуация прояснится.
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