РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Платформа умного дома CHIP поменяла название на Matter

12 мая 2021, 18:04




Альянс Connected Home over IP (CHIP) (или Project Connected Home over IP) переименован в Matter. Изменены логотип и брендинг, которые теперь будут отображаться на всех совместимых продуктах этой проприетарной, но бесплатной платформы, которая отвечает за подключения к сетям автоматизации умного дома и унификацию фрагментированных умных систем.

Платформа умного дома CHIP поменяла название на Matter


Проект CHIP был запущен в декабре 2019 г. компаниями Amazon, Apple, Google, Comcast и Zigbee Alliance. Его цель - обеспечить совместимость между различными продуктами и программным обеспечением для умного дома и Интернета вещей (IoT).

Проект поддержали многие крупные компании. В Альянс вошли Google, Amazon, Apple, Samsung, Ikea и Philips Hue в качестве членов правления. Создаваемый ими стандарт распространяется на умные лампочки, умные розетки, дверные замки, датчики, детекторы, телевизоры, оконные жалюзи, термостаты, кондиционеры и многое другое. Единая платформа будет работать с Bluetooth Low Energy, Ethernet Wi-Fi и Thread.

Платформа умного дома CHIP поменяла название на Matter


Несмотря на открытый характер, репозиторий кода CHIP лицензирован Apache и доступной спецификации пока нет. Для создания устройства, совместимого с CHIP, требуется использовать схему удаленной аттестации.

В настоящее время Matter рассматривается как единая система, которая позволит использовать устройства умного дома с любым «помощником». До сих пор большинство создаваемых продуктов умного дома могли работать только с «ассистентом» того же вендора: Google Assistant, Amazon Alexa или Apple Homekit. Будущие продукты под брендом Matter можно будет настроить для работы с любым из них.

Платформа умного дома CHIP поменяла название на Matter


Сообщается, что некоторые производители, такие как Philips Hue, объявили о будущем выпуске обновлений к своим продуктам, которые сделают выпущенные ранее изделия совместимыми с платформой Matter, когда она станет официальный. Ожидается, что первые устройства под брендом Matter поступят в продажу уже к концу этого года.

Компания Zigbee Alliance, которой принадлежит протокол Zigbee, используемый несколькими устройствами IoT, также объявила о смене своего названия на Connectivity Standards Alliance.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор системы безопасности Ajax. Система безопасности Ajax отлично подходит для охраны квартиры, коттеджа, магазина и даже большого производства. Она сочетает в себе высокую надёжность с многократным дублированием наиболее уязвимых мест и простоту установки и использования. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор системы безопасности Ajax: профессионал с человеческим лицом".

Читайте также:

  • Исследователь взломал метку AirTag и подменил в ней URL-адрес поиска
  • Генерал Армии США рассказал о применении AR-гарнитуры Microsoft HoloLens в войсках
  • FSP выпустил зарядное устройство FSP600 для AGV-машин и AMR-роботов
  • Полиция Нью-Йорка уволила робота Boston Dynamics раньше срока
  • Cognitive разработала симулятор MDK-Simulator для тестирования агро-роботов Pilot

    • предыдущая новость
    OPPO Reno6 и Reno6 Pro могут быть оснащены чипсетами Dimensity 900 и 1200

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Главные новости за неделю Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 мая, 2021

    Платформа умного дома CHIP поменяла название на Matter

    OPPO Reno6 и Reno6 Pro могут быть оснащены чипсетами Dimensity 900 и 1200

    Samsung и Lenovo отказались от очного участия в MWC 2021

    CoreBook X - производительный ноутбук на базе Intel i5-8259U

    Выпуск NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 сделал мобильный гейминг более доступным

    11 мая, 2021

    Ядро Linux получило базовую поддержку чипсета Apple M1

    Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения

    Samsung выпустила первый в мире модуль памяти с поддержкой стандарта CXL Interconnect

    Samsung ведет разработку чипсета Exynos 2200 уровня Apple M1

    Основная камера Xiaomi Mi Mix 4 будет служить также селфи-камерой

    DxOMark разработала тест для оценки качества аккумуляторов смартфонов

    UScellular, Qualcomm, Ericsson и Inseego добились рекордного покрытия для 5G mmWave

    Clubhouse для Android открыл предварительную регистрацию для России

    Pocket PC превращает смартфон Xiaomi Mi Mix Fold в настольный компьютер

    10 мая, 2021

    Собственный модем Apple 5G может появиться для iPhone только в 2023 году

    Исследователь взломал метку AirTag и подменил в ней URL-адрес поиска

    Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа в размере 12 млн долларов

    Zalman выпустил процессорный кулер CNPS10X Performa Black с минимальным уровнем шума

    Шутки Илона Маска вокруг курса Dogecoin зашкаливают его в разные стороны

    Flexxon выпустил первые в мире защищенные SSD-накопители X-PHY со встроенным ИИ

    ССЫЛКИ