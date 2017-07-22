Альянс Connected Home over IP (CHIP) (или Project Connected Home over IP) переименован в Matter. Изменены логотип и брендинг, которые теперь будут отображаться на всех совместимых продуктах этой проприетарной, но бесплатной платформы, которая отвечает за подключения к сетям автоматизации умного дома и унификацию фрагментированных умных систем.
Проект CHIP был запущен в декабре 2019 г. компаниями Amazon, Apple, Google, Comcast и Zigbee Alliance. Его цель - обеспечить совместимость между различными продуктами и программным обеспечением для умного дома и Интернета вещей (IoT).
Проект поддержали многие крупные компании. В Альянс вошли Google, Amazon, Apple, Samsung, Ikea и Philips Hue в качестве членов правления. Создаваемый ими стандарт распространяется на умные лампочки, умные розетки, дверные замки, датчики, детекторы, телевизоры, оконные жалюзи, термостаты, кондиционеры и многое другое. Единая платформа будет работать с Bluetooth Low Energy, Ethernet Wi-Fi и Thread.
Несмотря на открытый характер, репозиторий кода CHIP лицензирован Apache и доступной спецификации пока нет. Для создания устройства, совместимого с CHIP, требуется использовать схему удаленной аттестации.
В настоящее время Matter рассматривается как единая система, которая позволит использовать устройства умного дома с любым «помощником». До сих пор большинство создаваемых продуктов умного дома могли работать только с «ассистентом» того же вендора: Google Assistant, Amazon Alexa или Apple Homekit. Будущие продукты под брендом Matter можно будет настроить для работы с любым из них.
Сообщается, что некоторые производители, такие как Philips Hue, объявили о будущем выпуске обновлений к своим продуктам, которые сделают выпущенные ранее изделия совместимыми с платформой Matter, когда она станет официальный. Ожидается, что первые устройства под брендом Matter поступят в продажу уже к концу этого года.
Компания Zigbee Alliance, которой принадлежит протокол Zigbee, используемый несколькими устройствами IoT, также объявила о смене своего названия на Connectivity Standards Alliance.
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