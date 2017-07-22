РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Флагманские смартфоны ASUS Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip работают на Snapdragon 888

13 мая 2021, 10:35




ASUS анонсировал новые модели флагманских смартфонов ASUS ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip. Обе модели работают на самом мощном на сегодняшний день 5-нм чипсете Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660 и поддержкой сетей 5G SA/NSA. Обе модели имеют до 16 Гбайт памяти типа LPDDR5 с частотой 6400 МГц и различаются между собой, в первую очередь, размером экрана и конфигурацией камер.

Флагманские модели ASUS Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip работают на Snapdragon 888

ASUS ZenFone 8


Модель ASUS ZenFone 8 Flip оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей), имеющим частоту обновления 90 Гц и частоту дискретизации касания 200 Гц. Дисплей выделяется высоким качеством цветопередачи, оцениваемой как 110% DCI-P3; цветовой охват NTSC - 105%, яркость - до 1000 нит; модель отвечает требованиям HDR 10+ на передачу цветов с расширенным динамическим диапазоном. Поверхность дисплея защищена покрытием Corning Gorilla Glass 6.

Флагманские модели ASUS Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip работают на Snapdragon 888

ASUS ZenFone 8 Flip


Модель ASUS ZenFone 8 оснащена 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей), имеющим частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц, яркость до 1100 нит и 112% цветовой охват DCI-P3. Соотношение сторон составляет 20:9. Поверхность дисплея защищена покрытием Corning Gorilla Glass Victus.

Модель ASUS ZenFone 8 предоставляет встроенную память от 64 Гбайт (UFS 2.1) до 256 Гбайт (UFS 3.1). Оснащение модели ASUS ZenFone 8 Flip - 128 или 256 Гбайт (UFS 3.1).

Флагманские модели ASUS Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip работают на Snapdragon 888

ASUS ZenFone 8 Flip


Наиболее яркой особенностью модели Zenfone 8 Flip, как следует из названия, является ее откидной блок камер, который использовался также и в моделях предыдущих серий. Такое решение избавляет от необходимости иметь селфи-камеру.

Новый блок содержит основную камеру на 64 Мп с сенсором Sony IMX686 и диафрагмой f/1,8; размер пикселя составляет 0,8 мкм. Вторая камера - сверхширокоугольный объектив с 12-Мп сенсором Sony IMX363 и автофокусом. Эта камера может осуществлять также макросъемку. Третий элемент - телеобъектив на 8 Мп с 3-кратным оптическим увеличением и до 12-кратным цифровым зумом. Основная камера и телеобъектив имеют 4-осевую оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Модель Zenfone 8 получила блок двойных камер на задней панели с основной камерой на 64 Мп на базе сенсора Sony IMX686, размер пикселя 0,8 мкм, диафрагма f/1,8, OIS. Вторая камера представляет собой сверхширокоугольный объектив на 12 Мп с сенсором IMX363, автофокусом, диафрагмой f/2,2 и поддержкой режима макросъемки с фокусным расстоянием 4 см. Фронтальная камера на 12 Мп работает на базе сенсора Sony IMX663 и также имеет автофокус.

ZenFone 8 и 8 Flip содержат аккумулятор емкостью 5000 мАч и 4000 мАч, соответственно, с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0 мощностью 30 Вт.

Телекоммуникационная поддержка: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax 6E, Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, Galileo (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5), USB Type-C, NFC.


Флагманские модели ASUS Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip работают на Snapdragon 888

ASUS ZenFone 8


Аудиоподдержка модели ZenFone 8 Flip также выглядит очень достойно: двойные стереодинамики с Dirac HD Sound, 5-магнитный динамик с двумя интеллектуальными усилителями NXP TFA9874 для более громкого, глубокого и менее искаженного звучания, тройные микрофоны с OZO Audio Zoom и ASUS Noise Reduction Technology.

Аудиоподдержка модели ZenFone 8 скромнее, но также очень яркая: стереодинамики, усилитель Dual Cirrus Logic CS35L45, звук Dirac HD, звук высокого разрешения, тройные микрофоны с OZO Audio Zoom и технологией шумоподавления ASUS, FM-радио.

Цены на ASUS Zenfone 8 начинаются с 729 долларов (54 300 руб.), а на ASUS Zenfone 8 Flip с 965 долларов (71 800 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

Читайте также:

  • OPPO Reno6 и Reno6 Pro могут быть оснащены чипсетами Dimensity 900 и 1200
  • DxOMark разработала тест для оценки качества аккумуляторов смартфонов
  • Pocket PC превращает смартфон Mi Mix Fold в настольный компьютер
  • На Apple подали в суд за загоревшийся iPhone 6
  • OPPO перешла на K9 5G с приростом частоты обновления экрана до 90 Гц

    • следующая новость
    Tesla перестала принимать платежи в биткоинах за покупку электромобилей

    предыдущая новость
    Платформа умного дома CHIP поменяла название на Matter

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший монитор Главные новости за неделю Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02 Лучший процессор для игр Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 мая, 2021

    В 2020 году Apple сумела предотвратить мошенничества на общую сумму 1,5 млрд долларов

    iMac на базе M1 лучше Intel iMac в простых задачах, но серьезно уступает в играх

    D-Link выпустил новые гигабитные коммутаторы DGS-1100 EasySmart

    Tesla перестала принимать платежи в биткоинах за покупку электромобилей

    Флагманские смартфоны ASUS Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip работают на Snapdragon 888

    12 мая, 2021

    Платформа умного дома CHIP поменяла название на Matter

    OPPO Reno6 и Reno6 Pro могут быть оснащены чипсетами Dimensity 900 и 1200

    Samsung и Lenovo отказались от очного участия в MWC 2021

    CoreBook X - производительный ноутбук на базе Intel i5-8259U

    Выпуск NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 сделал мобильный гейминг более доступным

    11 мая, 2021

    Ядро Linux получило базовую поддержку чипсета Apple M1

    Intel выпустила мобильные процессоры Tiger Lake-H 11-го поколения

    Samsung выпустила первый в мире модуль памяти с поддержкой стандарта CXL Interconnect

    Samsung ведет разработку чипсета Exynos 2200 уровня Apple M1

    Основная камера Xiaomi Mi Mix 4 будет служить также селфи-камерой

    DxOMark разработала тест для оценки качества аккумуляторов смартфонов

    UScellular, Qualcomm, Ericsson и Inseego добились рекордного покрытия для 5G mmWave

    Clubhouse для Android открыл предварительную регистрацию для России

    Pocket PC превращает смартфон Xiaomi Mi Mix Fold в настольный компьютер

    10 мая, 2021

    Собственный модем Apple 5G может появиться для iPhone только в 2023 году

    ССЫЛКИ