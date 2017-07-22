ASUS анонсировал новые модели флагманских смартфонов ASUS ZenFone 8 и ZenFone 8 Flip. Обе модели работают на самом мощном на сегодняшний день 5-нм чипсете Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660 и поддержкой сетей 5G SA/NSA. Обе модели имеют до 16 Гбайт памяти типа LPDDR5 с частотой 6400 МГц и различаются между собой, в первую очередь, размером экрана и конфигурацией камер.
ASUS ZenFone 8
Модель ASUS ZenFone 8 Flip оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей), имеющим частоту обновления 90 Гц и частоту дискретизации касания 200 Гц. Дисплей выделяется высоким качеством цветопередачи, оцениваемой как 110% DCI-P3; цветовой охват NTSC - 105%, яркость - до 1000 нит; модель отвечает требованиям HDR 10+ на передачу цветов с расширенным динамическим диапазоном. Поверхность дисплея защищена покрытием Corning Gorilla Glass 6.
ASUS ZenFone 8 Flip
Модель ASUS ZenFone 8 оснащена 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей), имеющим частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц, яркость до 1100 нит и 112% цветовой охват DCI-P3. Соотношение сторон составляет 20:9. Поверхность дисплея защищена покрытием Corning Gorilla Glass Victus.
Модель ASUS ZenFone 8 предоставляет встроенную память от 64 Гбайт (UFS 2.1) до 256 Гбайт (UFS 3.1). Оснащение модели ASUS ZenFone 8 Flip - 128 или 256 Гбайт (UFS 3.1).
ASUS ZenFone 8 Flip
Наиболее яркой особенностью модели Zenfone 8 Flip, как следует из названия, является ее откидной блок камер, который использовался также и в моделях предыдущих серий. Такое решение избавляет от необходимости иметь селфи-камеру.
Новый блок содержит основную камеру на 64 Мп с сенсором Sony IMX686 и диафрагмой f/1,8; размер пикселя составляет 0,8 мкм. Вторая камера - сверхширокоугольный объектив с 12-Мп сенсором Sony IMX363 и автофокусом. Эта камера может осуществлять также макросъемку. Третий элемент - телеобъектив на 8 Мп с 3-кратным оптическим увеличением и до 12-кратным цифровым зумом. Основная камера и телеобъектив имеют 4-осевую оптическую стабилизацию изображения (OIS).
Модель Zenfone 8 получила блок двойных камер на задней панели с основной камерой на 64 Мп на базе сенсора Sony IMX686, размер пикселя 0,8 мкм, диафрагма f/1,8, OIS. Вторая камера представляет собой сверхширокоугольный объектив на 12 Мп с сенсором IMX363, автофокусом, диафрагмой f/2,2 и поддержкой режима макросъемки с фокусным расстоянием 4 см. Фронтальная камера на 12 Мп работает на базе сенсора Sony IMX663 и также имеет автофокус.
ZenFone 8 и 8 Flip содержат аккумулятор емкостью 5000 мАч и 4000 мАч, соответственно, с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0 мощностью 30 Вт.
Аудиоподдержка модели ZenFone 8 Flip также выглядит очень достойно: двойные стереодинамики с Dirac HD Sound, 5-магнитный динамик с двумя интеллектуальными усилителями NXP TFA9874 для более громкого, глубокого и менее искаженного звучания, тройные микрофоны с OZO Audio Zoom и ASUS Noise Reduction Technology.
Аудиоподдержка модели ZenFone 8 скромнее, но также очень яркая: стереодинамики, усилитель Dual Cirrus Logic CS35L45, звук Dirac HD, звук высокого разрешения, тройные микрофоны с OZO Audio Zoom и технологией шумоподавления ASUS, FM-радио.
Цены на ASUS Zenfone 8 начинаются с 729 долларов (54 300 руб.), а на ASUS Zenfone 8 Flip с 965 долларов (71 800 руб.).
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