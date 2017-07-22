Илон Маск объявил, что компания Tesla перестала принимать биткоины в качестве оплаты при покупке электромобилей. Главная причина этого решения на первый взгляд выглядит непонятной: обеспокоенность по поводу того, что поддержка блокчейн-сети биткоина оказывает заметное негативное влияние на окружающую среду.
Это решение вызвало удивление со стороны американских пользователей. Дело в том, что Tesla объявила о решении принимать биткоины в качестве способа оплаты для своих автомобилей, наряду с традиционными вариантами только в конце марта.
Согласно сделанному заявлению, компания начнет принимать платежи в биткоинах снова, как только процесс их добычи «перейдет на более приемлемый тип использования электроэнергии».
Такой пассаж многие эксперты оценили не как отказ от использования криптовалют вообще, а как версию того, что компания «изучает другие виды криптовалют, которые используют менее 1% затрат электроэнергии по сравнению с затратами на транзакции биткоина».
В то же время Илон Маск заявил, что компания не будет продавать свои биткоины из сделанного запаса на сумму около 1,5 млрд долларов, который был приобретен ранее в этом году. Для справки: Tesla продала некоторые из этих биткоинов в первом квартале этого года, что помогло добиться высокой квартальной прибыли.
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