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D-Link выпустил новые гигабитные коммутаторы DGS-1100 EasySmart

13 мая 2021, 14:46




Компания D-Link представила обновленную линейку гигабитных коммутаторов DGS-1100 EasySmart. В нее вошли две новые модели с пятью портами 10/100/1000Base-T - коммутаторы DGS-1100-05V2 и DGS-1100-05PDV2, одна модель с восемью портами 10/100/1000Base-T - коммутатор DGS-1100-08V2 и еще одна новая 8-портовая модель DGS-1100-08PLV2 с четырьмя PoE-портами.

В 5-портовой линейке модель DGS-1100-05V2 имеет обычные Ethernet-порты, тогда как у модели DGS-1100-05PDV2 два порта поддерживают 802.3af PoE и один PD-порт служит для получения питания от другого PoE-коммутатора. Мощность питания по PoE составляет 18 Вт по стандарту 802.3at и 8 Вт по стандарту 802.3af.

Модель DGS-1100-08PLV2 оснащена 8 портами 10/100/1000Base-T, четыре из которых поддерживают 802.3af/at PoЕ с общим PoE-бюджетом 80 Вт.

D-LINK нарастил линейку гигабитных коммутаторов DGS-1100 EasySmart


Все новые коммутаторы линейки DGS-1100V2 поддерживают основные функции сетевого управления и безопасности. Функции обеспечения безопасности рабочих групп позволяют выстраивать VLAN из портов/тегов 802.1Q, предоставляет поддержку инструментов Port Security, Traffic Segmentation, дают возможность ведения «белых списков» из статических MAC-адресов и защиту от «сетевого шторма».

Поддержка функций Auto Surveillance VLAN и Voice VLAN позволяет устанавливать новые коммутаторы линейки в сеть оборудования видеонаблюдения и IP-телефонии. Для уменьшения задержек при передаче мультимедийного трафика применяются инструменты управления качеством обслуживания (QoS).

Функция IGMP Snooping помогает оптимизировать multicast-трафик. Есть функция диагностики кабеля для контроля состояния витой пары. Администрирование осуществляется через Web-интерфейс и по SNMP.

D-LINK нарастил линейку гигабитных коммутаторов DGS-1100 EasySmart


Новинки предназначены для предприятий малого и среднего бизнеса, бюджетных организаций и учебных заведений в качестве современного гигабитного решения для подключения рабочих групп, видеонаблюдения и IP-телефонии с функциями управления, защиты, приоритизации трафика и VLAN.

Модель DGS-1100-05PDV2 получает питание по PoE и рекомендуется для установки и подключения удаленного PoE-оборудования в местах с ограничениями по подаче электропитания.

D-LINK нарастил линейку гигабитных коммутаторов DGS-1100 EasySmart


Коммутаторы выполнены в компактном металлическом корпусе с пассивной системой охлаждения, работают бесшумно и могут устанавливаться в непосредственной близости от рабочих мест.

Рекомендованные цены новой линейки коммутаторов DGS-1100V2:

  • DGS-1100-05V2 - 36 долларов (2700 руб.);
  • DGS-1100-08V2 - 45 долларов (3400 руб.);
  • DGS-1100-05PDV2 - 75 долларов (5800 руб.);
  • DGS-1100-08PLV2 - 116 долларов (8600 руб.).




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Линейка Aruba HPE InstantOn отлично подходит для создания беспроводной сети для малого бизнеса, отличаясь простотой реализации, не требующей особых знаний. В нашем материале мы расскажем об этой линейке и оценим возможности её младших представителей - Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия".

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