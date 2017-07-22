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iMac на базе M1 лучше Intel iMac в простых задачах, но серьезно уступает в играх

13 мая 2021, 14:58




В преддверии официального начала продаж iMac на базе Apple M1 в базе данных Geekbench появились результаты тестов новых настольных компьютеров купертиновцев.

Ни у кого не вызывает собого удивления, что тесты iMac M1 находятся на одном уровне с результатами тестов MacBook Pro, MacBook Air и Mac mini M1. В одноядерных прогонов средний балл составил 1724, а в многоядерных - 7453. Результаты были получены как среднее на базе трех тестовых прогонов, доступных в настоящее время.

Новый ПК iMac M1 лучше нового Intel iMac на простых задачах, но серьезно уступает в играх и сложных задачах


Тесты проводились на модели, которая обозначена в списке как «iMac21,1». Вероятно, речь идет о компьютере начального уровня с 8-ядерным вычислительным блоком, 7-ядерным GPU и двумя портами Thunderbolt.

В тестах все восемь вычислительных ядер работали на базовой частоте 3,2 ГГц, а программной оболочкой служила macOS 11.3.

Новый ПК iMac M1 лучше нового Intel iMac на простых задачах, но серьезно уступает в играх и сложных задачах

Результаты тестирования M1 iMac


Новый 24-дюймовый компьютер M1 iMac значительно превзошел по результатам тестов 21,5-дюймовый iMac выпуска 2019 года, который оснащается процессором Intel.

Высокопроизводительный настольный 21,5-дюймовый компьютер iMac предыдущего поколения получил 1109 баллов в одноядерных тестах и 6014 баллов - в многоядерных. В результате, компьютер M1 iMac оказался на 56% более производительным в одноядерном режиме и на 24% быстрее в многоядерных тестах.

Новый ПК iMac M1 лучше нового Intel iMac на простых задачах, но серьезно уступает в играх и сложных задачах

Результаты тестирования 21.5-дюймового Intel iMac выпуска 2019


Если же сравнивать с новым 27-дюймовым компьютером iMac, который оснащается чипом Intel Comet Lake 10-го поколения, то M1 Mac превосходит его в одноядерных операциях на 38%, но уступает в многоядерных на 25%.

Новый 27-дюймовый iMac имеет следующие результаты: 1247 баллов за одноядерные тесты и 9002 балла - за многоядерные.



Ранее редакция THG.ru опубликовала "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)". Не всем нужны крупные настольные системы с мощной графикой, но и совсем простенькие неттопы на основе процессоров начального уровня устраивают далеко не всех. Платформа Hiper Ultion B365(ITX) позволяет за умеренную плату достичь компромисса между компактными размерами ПК и достаточной неигровой производительностью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест неттоп-платформы Hiper Ultion B365(ITX)".

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