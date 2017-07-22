В 2020 году Apple сумела предотвратить мошенничества на общую сумму в 1,5 млрд долларов. Речь идет о всех возможных путях совершения мошеннических операций, которые могли быть осуществлены через приложения в App Store.
Итоговые результаты были изложены в официальном блоге компании.
Отмечается, что в 2020 году в адрес компании было направлено несколько обвинений. В них утверждалось, что Apple недостаточно делает для защиты клиентов от потенциально мошеннических действий. В основном это касалось приложений, размещаемых в App Store. В ответ Apple настаивает, что ее онлайн-платформа остается высоконадежной для мобильных приложений и клиентов.
В частности, компания привела диаграмму, в которой указано, что в 2020 году она удалила или отклонила до миллиона новых проблемных приложений или их обновлений. Несколько тысяч приложений не смогли получить новые функции в результате тщательной проверки, другие приложения были заблокированы за нарушение ограничений конфиденциальности.
Apple также отметила, что в 2020 году ею было заблокировано более 100 000 незаконных приложений, размещенных на пиратских витринах онлайн-магазинов, около 250 млн учетных записей клиентов были деактивированы из-за попыток совершения мошенничества или злоупотреблений.
Кроме того, были отклонены около 424 млн попыток создания новых учетных записей, которые вовлекались в различные мошеннические схемы. Apple также заявила, что предотвратила более 3 млн попыток использования украденных кредитных карт для покупки товаров и услуг.
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