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В 2020 году Apple сумела предотвратить мошенничества на общую сумму 1,5 млрд долларов

13 мая 2021, 15:31




В 2020 году Apple сумела предотвратить мошенничества на общую сумму в 1,5 млрд долларов. Речь идет о всех возможных путях совершения мошеннических операций, которые могли быть осуществлены через приложения в App Store.

Итоговые результаты были изложены в официальном блоге компании.

В 2020 году Apple сумела предотвратить мошенничество на общую сумму 1,5 млрд долларов


Отмечается, что в 2020 году в адрес компании было направлено несколько обвинений. В них утверждалось, что Apple недостаточно делает для защиты клиентов от потенциально мошеннических действий. В основном это касалось приложений, размещаемых в App Store. В ответ Apple настаивает, что ее онлайн-платформа остается высоконадежной для мобильных приложений и клиентов.

В частности, компания привела диаграмму, в которой указано, что в 2020 году она удалила или отклонила до миллиона новых проблемных приложений или их обновлений. Несколько тысяч приложений не смогли получить новые функции в результате тщательной проверки, другие приложения были заблокированы за нарушение ограничений конфиденциальности.

В 2020 году Apple сумела предотвратить мошенничество на общую сумму 1,5 млрд долларов


Apple также отметила, что в 2020 году ею было заблокировано более 100 000 незаконных приложений, размещенных на пиратских витринах онлайн-магазинов, около 250 млн учетных записей клиентов были деактивированы из-за попыток совершения мошенничества или злоупотреблений.

Кроме того, были отклонены около 424 млн попыток создания новых учетных записей, которые вовлекались в различные мошеннические схемы. Apple также заявила, что предотвратила более 3 млн попыток использования украденных кредитных карт для покупки товаров и услуг.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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