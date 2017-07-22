Xiaomi выпустила обновленную модель TWS-наушников Flipbuds Pro. Их предшественник появился нескольких лет назад и пользуется устойчивым спросом. Наушники ориентированы на относительно премиальный сегмент, оснащены системой активного шумоподавления (ANC), а с точки зрения дизайна напоминают Apple Airpods Pro.
Концептуальная близость дизайна Xiaomi Flipbuds Pro с Apple AirPods Pro выражается в использовании похожей конструкции с коротким радиоблоком-стержнем и изогнутым корпусом. Отличие FlipBuds Pro заключается в использовании корпуса черного цвета с глянцем, причем компания выпускает модель только в одном цвете, по крайней мере, на текущий момент. Зеркальное покрытие создается за счет применения материала nano NCVM.
Наушники Flipbuds Pro оснащены чипом Qualcomm QCC5151 со сверхнизким энергопотреблением и 11-мм динамическими драйверами. Канал передачи аудиосигнала - Bluetooth 5.2. Со слов Xiaomi, гарнитура отличается низкой задержкой, что хорошо проявляется в играх.
Жесты управления очень похожи на используемые в Apple AirPods Pro. Так, при длительном нажатии на левый или правый наушник происходит переключение между режимом прозрачности, когда пользователь может слышать окружающие звуки, и режимом шумоподавления. При однократном нажатии можно приостановить или возобновить воспроизведение, а также принять вызов. При двойном нажатии осуществляется переход к следующей музыкальной дорожке или отклонение вызова.
С точки зрения шумоподавления, Xiaomi FlipBuds Pro способен блокировать до 40 дБ внешних звуков при выборе самой полной настройки системы ANC. Имеются три уровня шумоподавления: ежедневный, офисный и дорожный. Характеристики настройки можно получить через всплывающее меню настроек MIUI в телефонах Xiaomi или через приложение XiaoAI в других Android-смартфонах.
FlipBuds Pro поставляется в овальном зарядном футляре. Его зарядку можно осуществлять через порт USB-C.
При включенном шумоподавлении длительность автономной работы составляет 5 ч, при отключении этой функции - 7 ч. Заряда кейса для подзарядки гаджета хватает до 28 ч работы. Наушники поддерживают быструю зарядку; для 2 часов воспроизведения достаточно зарядки в течение 5 минут.
Xiaomi FlipBuds Pro поступят в продажу по цене 124 доллара (9200 руб.).
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