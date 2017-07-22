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Xiaomi выпустила TWS-наушники FlipBuds Pro в стиле AirPods Pro

13 мая 2021, 16:42




Xiaomi выпустила обновленную модель TWS-наушников Flipbuds Pro. Их предшественник появился нескольких лет назад и пользуется устойчивым спросом. Наушники ориентированы на относительно премиальный сегмент, оснащены системой активного шумоподавления (ANC), а с точки зрения дизайна напоминают Apple Airpods Pro.

Xiaomi выпустила вкладыши FlipBuds Pro, похожие на AirPods Pro


Концептуальная близость дизайна Xiaomi Flipbuds Pro с Apple AirPods Pro выражается в использовании похожей конструкции с коротким радиоблоком-стержнем и изогнутым корпусом. Отличие FlipBuds Pro заключается в использовании корпуса черного цвета с глянцем, причем компания выпускает модель только в одном цвете, по крайней мере, на текущий момент. Зеркальное покрытие создается за счет применения материала nano NCVM.

Xiaomi выпустила вкладыши FlipBuds Pro, похожие на AirPods Pro


Наушники Flipbuds Pro оснащены чипом Qualcomm QCC5151 со сверхнизким энергопотреблением и 11-мм динамическими драйверами. Канал передачи аудиосигнала - Bluetooth 5.2. Со слов Xiaomi, гарнитура отличается низкой задержкой, что хорошо проявляется в играх.

Жесты управления очень похожи на используемые в Apple AirPods Pro. Так, при длительном нажатии на левый или правый наушник происходит переключение между режимом прозрачности, когда пользователь может слышать окружающие звуки, и режимом шумоподавления. При однократном нажатии можно приостановить или возобновить воспроизведение, а также принять вызов. При двойном нажатии осуществляется переход к следующей музыкальной дорожке или отклонение вызова.

Xiaomi выпустила вкладыши FlipBuds Pro, похожие на AirPods Pro


С точки зрения шумоподавления, Xiaomi FlipBuds Pro способен блокировать до 40 дБ внешних звуков при выборе самой полной настройки системы ANC. Имеются три уровня шумоподавления: ежедневный, офисный и дорожный. Характеристики настройки можно получить через всплывающее меню настроек MIUI в телефонах Xiaomi или через приложение XiaoAI в других Android-смартфонах.

FlipBuds Pro поставляется в овальном зарядном футляре. Его зарядку можно осуществлять через порт USB-C.

Xiaomi выпустила вкладыши FlipBuds Pro, похожие на AirPods Pro


При включенном шумоподавлении длительность автономной работы составляет 5 ч, при отключении этой функции - 7 ч. Заряда кейса для подзарядки гаджета хватает до 28 ч работы. Наушники поддерживают быструю зарядку; для 2 часов воспроизведения достаточно зарядки в течение 5 минут.

Xiaomi выпустила вкладыши FlipBuds Pro, похожие на AirPods Pro


Xiaomi FlipBuds Pro поступят в продажу по цене 124 доллара (9200 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy Buds Pro. Вслед на необычными фасолинами Samsung Galaxy Buds Live корейский производитель выпустил яркие TWS-наушники Galaxy Buds Pro. Они приковывают к себе внимание не только своим броским дизайном, но и двухполосными динамиками, надежной защитой от воды и уникальной функцией обнаружения голоса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие TWS-наушники для смартфонов Samsung".

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