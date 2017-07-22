Компания Redmi анонсировала выпуск бюджетных умных часов Redmi Watch. Часы имеют 1,4-дюймовый сенсорный цветной ЖК-дисплей квадратной формы с разрешением 320х320 пикселей и плотностью 323 PPI. Яркость экрана - 350 нит, цветовая гамма - 60% NTSC.
Среди датчиков, установленных внутри новой модели, присутствуют 3-осевой акселерометр и 3-осевой гироскоп, барометрический датчик давления (высотомер), компас и датчик внешней освещенности. Датчики работают в системах геопозиционирования GPS / A-GPS / ГЛОНАСС.
Вполне широкий набор сенсоров позволяет проводить постоянное измерение пульса. С помощью умных часов можно отслеживать фазы сна, интенсивность дыхания, получать уведомления и сводки погоды. Гаджет способен работать как обычные часы, будильник и фонарик. С его помощью можно управлять воспроизведением музыкой через наушники.
Программная оболочка нового устройства умеет распознавать 11 спортивных режимов: бег на открытом воздухе, беговая дорожка, езда на велосипеде на открытом воздухе, плавание на открытой воде, фристайл, плавание в бассейне, крикет, треккинг, бег по тропам, ходьба и езда на велосипеде в помещении. Благодаря водонепроницаемости, с новыми часами можно погружаться под воду на глубину до 50 метров (5 атм).
Используя канал Bluetooth 5.1, новый гаджет способен подключаться к устройствам под управлением Android 5.0+ и iOS 10.0+. Его аккумулятор имеет емкость 230 мАч. Время автономной работы составляет 9 дней при обычном использовании или 10 часов при непрерывной работе GPS в спортивном режиме.
Размеры часов - 41x35x10,9 мм, вес - 35 г (с ремешком) или 21 г (без ремешка).
Redmi Watch выпускаются в черном и синем цветах по цене 3999 рупий (4000 руб.).
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