Компания EK добавила в линейку Quantum Line новые комплектующие для помп. Это крышки EK-Quantum Convection D5 и радиаторы EK-Quantum Convection DDC. Их изготовление и сборка производится в Словении.
Предлагается три варианта отделки - серебристая, черная и никелевая. По мнению производителя эти цвета позволяют подобрать нужное сочетание и способны удовлетворить эстетическому вкусу всех моддеров.
Алюминиевые крышки D5 изготавливаются на станке с ЧПУ. Они несут еще и функциональную нагрузку, работая как радиатор вместе с распределительными пластинами EK-Quantum Reflection, которыми оснащены помпы D5 и помпы EK-Quantum Kinetic FLT на основе D5.
Предлагаются три варианта отделки - анодирование в серебристый или черный цвет или никелирование. Эти крышки можно установить на оригинальные помпы D5.
Прямоугольная конструкция крышек имеет удобные отверстия для прокладки кабеля и его максимального сокрытия, чтобы оставить проход чистым.