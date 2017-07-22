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EK выпустил крышки и радиаторы Quantum Convection D5 и DDC

13 мая 2021, 18:53




Компания EK добавила в линейку Quantum Line новые комплектующие для помп. Это крышки EK-Quantum Convection D5 и радиаторы EK-Quantum Convection DDC. Их изготовление и сборка производится в Словении.

EK выпустил крышки и радиаторы Quantum Convection D5 и DDC


Предлагается три варианта отделки - серебристая, черная и никелевая. По мнению производителя эти цвета позволяют подобрать нужное сочетание и способны удовлетворить эстетическому вкусу всех моддеров.

EK выпустил крышки и радиаторы Quantum Convection D5 и DDC


Алюминиевые крышки D5 изготавливаются на станке с ЧПУ. Они несут еще и функциональную нагрузку, работая как радиатор вместе с распределительными пластинами EK-Quantum Reflection, которыми оснащены помпы D5 и помпы EK-Quantum Kinetic FLT на основе D5.

EK выпустил крышки и радиаторы Quantum Convection D5 и DDC


Предлагаются три варианта отделки - анодирование в серебристый или черный цвет или никелирование. Эти крышки можно установить на оригинальные помпы D5.

EK выпустил крышки и радиаторы Quantum Convection D5 и DDC


Прямоугольная конструкция крышек имеет удобные отверстия для прокладки кабеля и его максимального сокрытия, чтобы оставить проход чистым.

Новые крышки совместимы со следующими помпами:

EK выпустил крышки и радиаторы Quantum Convection D5 и DDC


EK выпустил крышки и радиаторы Quantum Convection D5 и DDC


Цены:
EK выпустил крышки и радиаторы Quantum Convection D5 и DDC




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