Компания MSI официально предупредила своих пользователей о появлении мошеннического веб-сайта, который выдавал себя за официальный сайт MSI, обманом заставляя пользователей установить поддельную версию популярной утилиты MSI Afterburner.
В этой связи MSI настоятельно рекомендует убедиться, что загрузка MSI Afterburner выполняется из официальных источников. Сообщается, что мошенники могут загружать через свою «версию» поддельные пакеты программ, способные содержать вирусы, кейлоггеры и другие вредоносные программные инструменты.
Утилита MSI Afterburner хорошо известна среди геймеров и широко используется для разгона видеокарт. Она позволяет также получать подробную информацию об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка скорости работы вентиляторов, тестирование производительности и видеозапись.
Утилита MSI Afterburner выдает всю критически важную информацию в режиме реального времени: температуру, уровень загрузки, частоту работы и напряжение питания. Выбранные пользователем данные мониторинга могут отображаться на экране даже в процессе игры, что позволяет постоянно отслеживать нужные параметры системы.
Утилита MSI Afterburner является бесплатной и работает с видеокартами любых брендов.
MSI также сообщила, что постарается предпринять все необходимые действия, чтобы удалить поддельные версии своего программного обеспечения из интернета.
Сообщается также, что официальный сайт MSI Afterburner не взломан и безопасен в использовании. В то же время ссылка для загрузки ПО Afterburner в настоящее время закрыта в связи с плановым обслуживанием. Программное обеспечение станет доступно для загрузки в ближайшее время.
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