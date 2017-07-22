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MSI предупредила о появлении поддельного веб-сайта для загрузки Afterburner

14 мая 2021, 09:24




Компания MSI официально предупредила своих пользователей о появлении мошеннического веб-сайта, который выдавал себя за официальный сайт MSI, обманом заставляя пользователей установить поддельную версию популярной утилиты MSI Afterburner.

MSI предупредила о появлении поддельного веб-сайта для загрузки Afterburner


В этой связи MSI настоятельно рекомендует убедиться, что загрузка MSI Afterburner выполняется из официальных источников. Сообщается, что мошенники могут загружать через свою «версию» поддельные пакеты программ, способные содержать вирусы, кейлоггеры и другие вредоносные программные инструменты.

Утилита MSI Afterburner хорошо известна среди геймеров и широко используется для разгона видеокарт. Она позволяет также получать подробную информацию об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка скорости работы вентиляторов, тестирование производительности и видеозапись.

Утилита MSI Afterburner выдает всю критически важную информацию в режиме реального времени: температуру, уровень загрузки, частоту работы и напряжение питания. Выбранные пользователем данные мониторинга могут отображаться на экране даже в процессе игры, что позволяет постоянно отслеживать нужные параметры системы.

Утилита MSI Afterburner является бесплатной и работает с видеокартами любых брендов.

MSI предупредила о появлении поддельного веб-сайта для загрузки Afterburner


MSI также сообщила, что постарается предпринять все необходимые действия, чтобы удалить поддельные версии своего программного обеспечения из интернета.

Сообщается также, что официальный сайт MSI Afterburner не взломан и безопасен в использовании. В то же время ссылка для загрузки ПО Afterburner в настоящее время закрыта в связи с плановым обслуживанием. Программное обеспечение станет доступно для загрузки в ближайшее время.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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