Компания Huawei подала патентную заявку на товарные знаки «NovaBook» и «NovaPad». Появление новых товарных знаков может говорить о том, что в будущем компания может выпустить ноутбуки и планшеты под брендом «nova».
В настоящее время ноутбуки Huawei выпускаются под брендом «HUAWEI MateBook». Брендинг «Mate» широко используется компанией. У нее есть также планшеты MatePad и MediaPad. Для смартфонов Huawei использует еще два бренда - «nova» и «P», помимо «Mate».
Впрочем, говорить о сроках выхода новых моделей пока рано. Поводом для этого является история с товарным знаком «HUAWEI NovaBuds», который был зарегистрирован на имя Huawei еще в конце 2019 года. До сих пор, спустя более года, нет ни одного продукта Huawei с этим названием.
До сих пор Huawei использовала брендинг «nova» только для смартфонов. В то же время брендинг «Mate» используется для нескольких категорий продуктов.
Эксперты высказывают предположение, что если серия телефонов «nova» может сосуществовать с другими линейками продуктов Huawei, то нет никаких проблем и с выпуском новых линеек ноутбуков Huawei NovaBook и планшетов NovaPad с отличным от MateBook и MatePad набором функций.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".