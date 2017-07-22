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SellCell узнал портрет идеального компьютера iMac и смартфона iPhone

14 мая 2021, 12:21




Популярный в США онлайн-портал SellCell, помогающий сравнивать цены на различные мобильные устройства, провел опрос среди своих посетителей. Целью опроса было получение оценки отношения людей к новым устройствам Apple, включая смарт-метки AirTags, 24-дюймовый моноблок iMac Pro и планшет iPad Pro. Исследователи также хотели узнать, что люди хотят получить от будущих устройств Apple.

В опросе приняли участие более 3000 владельцев iPhone и iPad в возрасте 18 лет и старше, проживающих в США.

Как показал опрос, только 14% респондентов намерены купить 24-дюймовый моноблок iMac с новым чипом M1. Среди будущих покупателей этой модели наибольшей популярностью пользуется синий цвет (33,4%), далее следует серебристый (30,1%), затем - зеленый (13,4%). Наименее популярными цветами оказались желтый (6,8%), розовый (4,1%) и оранжевый (3,3%). В наименее популярные цвета попали те, которые маркетологи Apple недавно добавили в варианты оформления последней версии iMac.

SellCell узнал портрет идеального компьютера iMac и смартфона iPhone


61% нынешних пользователей iPhone и iPad намерены купить смарт-метки AirTag. 54% положительно оценивают появление AirTag, 32% согласны с их ценой, называя ее разумной. Только 14% считают, что цена завышена. Более половины будущих покупателей AirTag (57%) намерены купить пакет из четырех маячков за 99 долларов, остальные (43%) будут покупать их поштучно за 29 долларов.

42,4% будущих покупателей маячков AirTag намерены отслеживать с их помощью свои ключи, 34,8% - домашних животных (Apple отрицает, что маячки можно использовать для этих целей), 30,6% багаж или вещи, 25,8% - велосипеды, 23,3% - кошелек. Среди других популярных ответов предназначения маячков AirTag - чехлы AirPods, дети, транспортные средства, дроны, партнеры и ТВ-пульты дистанционного управления.

24,9% опрошенных намерены купить новый планшет iPad Pro с чипом M1. 66% респондентов намерены купить меньшую по размерам 11-дюймовую модель, несмотря на то, что 12,9-дюймовая модель оснащена более качественным miniLED дисплеем Liquid Retina XDR.

SellCell узнал портрет идеального компьютера iMac и смартфона iPhone


Говоря о будущих функциях, 82% отметили, что хотят добавления функции аутентификации по лицу Face ID в настольные iMac и мобильные MacBook. 21% опрошенных хотят возврата Touch ID в будущем iPhone 13, 17% хотят получить дисплей ProMotion с частотой 120 Гц, 15% - меньшую выемку или дизайн без выемки у смартфона. 12% хотят возврата блока питания в комплект поставки.

Только 5% хотят купить более компактный (с меньшей диагональю) смартфон. Всего 1% желает купить складной смартфон. Только 0,8% хотят отказаться от порта Lightning и перейти на USB-C.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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