Новая модель имеет ряд существенных улучшений по сравнению с предшественником. У кулера появилась двухкамерная помпа, максимальная скорость вращения механизма которой может доходить до 2550 об/мин. Существенно модернизирован тракт переноса охлаждающей жидкости в насосном блоке. Охлаждающее основание имеет теперь более структурированное наполнение медными микроканалами, количество которых возросло на 25%.
Улучшена также эстетика кулера. Крышка помпы представляет собой своеобразное украшение в виде бездонной, отражающей поверхности с логотипом производителя и светодиодной подсветкой.
Кулер оснащен алюминиевым радиатором размером 360x120 мм. Обдув осуществляется с помощью трех 120-мм вентиляторов DeepCool CF120, скорость вращения которых управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Реализована также фирменная система нормализации давления окружающего воздуха, которую в DeepCool называют Anti-Leak Tech-Inside. Эта система использует резиновый резервуар, который разбухает при повышении давления окружающего воздуха выше давления в контуре, минимизируя тем самым возможное появление протечки, вызываемой перепадом давления.
Все три вентилятора CF120 посажены на гидравлические подшипники и могут вращаться со скоростью от 500 до 1800 об/мин. Этого достаточно для прокачки до 1,96 куб.м/мин воздуха с созданием перепада давления в 2,42 мм вод.ст.
Ожидается, что цена кулера составит около 170 долларов (12 700 руб.).