Ведущая швейцарская компания SGS, предоставляющая услуги по независимой экспертизе, контролю, испытаниям и сертификации, выдала компании Samsung Display сертификационные документы на соответствие ее новых OLED-дисплеев для ноутбуков требованиям по производительности, предъявляемым к устройствам для геймеров. Новые дисплейные матрицы устанавливаются в последних моделях ноутбуков Samsung - Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360.
Согласно результатам проведенного в SGS тестирования, новый OLED-дисплей Samsung Display гарантирует длину размытия следа не более 1,4 мм и время отклика движущегося изображения не более 15,4 мс. Эти параметры играют первостепенную роль при отображении динамичных сцен в играх и характеризуют качество дисплейных матриц.
Ноутбук с ЖК-дисплеем с соответствующими характеристиками дает максимальную длину размытия 2,1 мм и время отклика движущегося изображения 26,4 мс. Судить на практике о резкости изображения и глубине размытия можно по коэффициенту контрастности (HDR), который в данном случае составил более 1 000 000:1.
Динамичные видеоигры предъявляют к дисплеям более высокие требования по производительности и качеству отображения подвижных объектов. Как заявили представители Samsung Display, повышенная длина размытия ведет к ухудшению картинки и существенно снижает качество игрового процесса.
По словам Samsung Display, новые OLED-панели, выпускаемые компанией, теперь имеет очень широкий диапазон контрастности, поэтому они способны обеспечить достойный уровень игрового процесса.
Новый OLED-дисплей Samsung Display для ноутбуков сертифицирован также на соответствие требованиям просмотра киноматериалов. Они отличаются широкой цветовой гаммой (120% DCI-P3) и могут поддерживать яркость ниже 0,0005 нит.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".