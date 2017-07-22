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Samsung добавила интеграцию сторонних криптокошельков со смартфонами Samsung Galaxy

14 мая 2021, 19:12




Samsung объявила о выпуске обновления своего криптокошелька Samsung Blockchain Wallet. В новой версии появилась возможность импортировать криптоактивы из сторонних кошельков и управлять ими на смартфонах Samsung Galaxy.

Преимущество новой версии состоит в том, что ключи доступа хранятся в хранилище Samsung Blockchain, а управлять ими можно из одного места. С помощью кошелька Samsung Blockchain Wallet можно управлять различными криптовалютами, такими как биткоины, Ethereum, токены стандарта ERC, Tron (TRX) и токены TRC.

Samsung добавила интеграцию сторонних криптокошельков со смартфонами Samsung Galaxy


В обновленной версии появилась возможность подключаться к некоторым моделям холодных (аппаратных) кошельков, включая Ledger Nano S и Ledger Nano X.

Имеется также поддержка для ряда децентрализованных приложений (DApp), которые используют технологию блокчейн для аутентификации обмена цифровыми активами.

Закрытые private-ключи для криптовалют и DApps хранятся в хранилище ключей Samsung Blockchain Keystore. Оно представляет собой безопасную область, размещаемую отдельно от основной операционной системы. Она дополнительно защищена процессором шифрования, а доступ к ней возможен только с помощью PIN-кода владельца или отпечатка его пальца.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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