Samsung объявила о выпуске обновления своего криптокошелька Samsung Blockchain Wallet. В новой версии появилась возможность импортировать криптоактивы из сторонних кошельков и управлять ими на смартфонах Samsung Galaxy.
Преимущество новой версии состоит в том, что ключи доступа хранятся в хранилище Samsung Blockchain, а управлять ими можно из одного места. С помощью кошелька Samsung Blockchain Wallet можно управлять различными криптовалютами, такими как биткоины, Ethereum, токены стандарта ERC, Tron (TRX) и токены TRC.
В обновленной версии появилась возможность подключаться к некоторым моделям холодных (аппаратных) кошельков, включая Ledger Nano S и Ledger Nano X.
Имеется также поддержка для ряда децентрализованных приложений (DApp), которые используют технологию блокчейн для аутентификации обмена цифровыми активами.
Закрытые private-ключи для криптовалют и DApps хранятся в хранилище ключей Samsung Blockchain Keystore. Оно представляет собой безопасную область, размещаемую отдельно от основной операционной системы. Она дополнительно защищена процессором шифрования, а доступ к ней возможен только с помощью PIN-кода владельца или отпечатка его пальца.
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