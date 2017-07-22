Компания SpaceX объявила о заключении партнерства с облачной службой Google Cloud, в рамках которого планируется выстроить наземную сетевую инфраструктуру из базовых станций. Они позволят связать спутниковую сеть Starlink, выстроенную на базе спутников орбитальной группировки, с облачными центрами обработки данных Google через проложенные магистрали. В результате будет выстроен безопасный доступ к облаку Google через орбитальную сеть Starlink, который будет иметь низкую задержку и отличаться надежной доставкой данных.
Хотя после последнего запуска SpaceX 9 мая на орбите в настоящее время находится более 1550 спутников Starlink, выстроенная орбитальная группировка все еще находится в стадии бета-тестирования.
После того, как компания SpaceX построит наземные станции Starlink и подключит их с центрами обработки данных Google, созданная сеть Starlink сможет предоставлять глобальные интернет-услуги, используя высокопроизводительную сеть на базе облачных ЦОДов Google Cloud.
Создаваемое партнерство принесет пользу прежде всего клиентам Starlink. Также это позволит заинтересованным госучреждениям и предприятиям государственного сектора присутствовать на границе сети.
Созданная сеть будет интересна также жителям малонаселенных сельских районов и тем, кто работает на отдаленных территориях. Они смогут получить доступ к облаку и облачным сервисам Google, таким как аналитика, искусственный интеллект и машинное обучение. До сих пор такие возможности были недоступны им из-за ограниченной пропускной способности каналов связи.
Ожидается, что корпоративные клиенты получат первые плоды от интеграции Starlink с Google Cloud уже во второй половине 2021 года.
Развитие партнерства Starlink с Google происходит на фоне развития аналогичного партнерства между Starlink и Microsoft. Альянс между этими компаниями был объявлен в октябре прошлого года. Microsoft намерена использовать спутники Starlink для расширения своих облачных сервисов, но степень интеграции Starlink с Google выглядит более масштабно, чем с Microsoft.
Со слов Microsoft, Starlink будет поддерживать модульный облачный бизнес Azure Space. Он предполагает создание мобильных облачных вычислительных ЦОДов, которые могут быть развернуты в любой точке мира.
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