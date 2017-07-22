Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к порталу 4PDA, специализирующегося на публикации новостей и обзоров по мобильной электронике. Информация об этом появилась на сайте Роскомнадзора. Сайт в настоящее время не доступен, а вместо его страниц выдается заставка с уведомлением о блокировке. Фактически сайт переехал в доменную зону .to, временно или постоянно - об этом не сообщается.
В сообщении на сайте Роскомнадзора отмечается, что блокировка была осуществлена по решению Мосгорсуда. Согласно его информации, суд вынес решение о блокировке доступа к сайту 4PDA в конце марта, а решение вступило в действие 27 апреля. Поводом для такого решения стал иск в суд, поступивший от ООО «Национальный спортивный телеканал», представляющий телеканал «Матч ТВ» и направленный в отношении хостинг-провайдера CloudFlare Inc., на ресурсах которого размещался сайт 4PDA.ru.
Истец потребовал через Мосгорсуд заблокировать сайт, ссылаясь на то, что на ресурсах 4PDA.ru публиковались записи передач телеканала «Футбол 1», исключительными правами на которые владеет только ООО «Национальный спортивный телеканал». В своем требовании истец ссылался на ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и его ст. 15.6 (постоянное ограничение доступа к сайтам в сети Интернет).
В доказательство нарушения прав истца, им были предоставлены снимки экрана на страницы сайта, где размещались прямые ссылки на видеозаписи передач.
В ходе рассмотрения дела представитель ответчика не явился на суд и не предоставил уважительной причины неявки. Он также не обжаловал решение в течение месяца, которое было положено по закону.
Истец также сообщил, что обращался к администрации сайта с просьбой удалить размещенные ссылки на пиратские копии, но ответа не последовало.
Один из администраторов форума 4PDA.ru, к которому обратилось за разъяснениями издание РБК, сообщил, что в качестве ответчика выступал хостинг-провайдер - американская компания CloudFlare Inc., главный офис которой находится в Сан-Франциско (США), но есть также офисы в Лондоне, Сингапуре, Шампейне, Остине, Бостоне и Вашингтоне. Со слов администратора 4PDA.ru, ООО «Девсеил», который представляет 4PDA.ru, не имел информации о ходе рассмотрении дел, а также не имел права представительства в суде, поскольку иск был адресован другой компании. Соответственно, ответ не имел возможности повлиять на происходящие события.
По его словам, Роскомнадзор просто выполнил решение суда, а у администрации 4PDA нет никаких претензий к работе органов. Она планирует решать ситуацию в рамках законодательства.
Со стороны 4PDA.ru было также отмечено, что причиной блокировки стало размещение пользователями форума плейлистов, содержащих один из спортивных телеканалов. «Мы всегда обрабатывали все приходящие заявки на нарушение вовремя и всегда указанные нарушения исправлялись», - добавил администратор.
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