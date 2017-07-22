Компания CORSAIR объявила о намерении уже в этом году выпустить первые модели новых модулей памяти DDR5, которые будут работать на частоте 6400 МГц. С переходом на новый стандарт изделия способны обеспечить пропускную способность на уровне 51 Гбайт/с, что почти вдвое больше, чем у модулей памяти DDR4-3200 МГц, позволяющих получить производительность на уровне 26 Гбайт/с.
Второе преимущество новых модулей, на которые обратила внимание CORSAIR в своем блоге - это повышенная емкость. Среди моделей DDR4 предыдущего поколения в линейке CORSAIR была представлена память емкостью до 32 Гбайт. CORSAIR планирует связать переход на DDR5 с резким ростом предоставляемой емкости модулей памяти. В ближайшее время ожидается выпуск модуля DDDR5 с емкостью в четыре раза выше - 128 Гбайт.
Третий важный параметр, имеющий прямое отношение к новой технологии - это располагаемая мощность новых модулей памяти. Стандарт DDR4 требует для работы напряжения 1,2 В, тогда как в спецификации JEDEC говорится, что для работы DDR5 требуется всего 1,1 вольт. По оценкам CORSAIR, это позволит немного снизить нагрев модулей в работе, приведя к более «холодным» эксплуатационным режимам.
Рассматривая вопрос о совместимых платформах, с которыми CORSAIR намерена работать, переходя на стандарт DDR5, в компании отметили, что к моменту выпуска новых модулей на рынке будет доступна только одна платформа Intel Alder Lake-S, полностью готовая для работы с новыми модулями памяти DDR5.
CORSAIR опубликовала также дополнительные сведения о других преимуществах нового стандарта. Было отмечено, например, что в дизайне DDR5 появилось разделение отдельных микросхем памяти на два канала доступа. Это позволяет применять более короткие трассы при передаче данных в шину доступа, что способствует сокращению задержек и увеличению пропускной способности. Новая особенность позволяет также использовать т.н. зеркалирование команд/адресов, что помогает выстраивать более короткий путь доступа к конкретным ячейкам памяти, тогда как в DDR4 сигнал команды/адреса должен был обходить все блоки памяти, приводя к более продолжительной процедуре доступа.
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