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Налоговые проверки в Binance совпали с обвалом курса биткоина на 35% от исторических максимумов

17 мая 2021, 12:51




Министерство юстиции и Налоговая служба США (IRS) проводят расследования в крупнейшей в мире по объему торгов криптобирже Binance. Законодателей интересуют, в первую очередь, теневые операции, которые могли проводиться через эту криптобиржу.

Налоговые проверки в Binance совпали с обвалом курса биткоина на 35% от исторических максимумов


По данным компании Chainalysis.inc, специализирующейся на изучении криптовалютного рынка и его игроков, Binance является основной в мире криптобиржей, через которую осуществляется увод и легализация средств, полученных от незаконной деятельности. По данным компании, объем средств, находящихся в обращении на этой бирже и имеющих признаки, по которым их можно отнести к незаконной деятельности, является не таким уж низким. Chainalysis оценивает, что ежегодно через Binance вводится в оборот более 756 млн долларов, полученных от незаконной деятельности. Это составляет немалый процент от 2,8 млрд долларов, которые проходят ежегодно через канал межбанковского обмена традиционной финансовой системы и криптобиржи.

Об официальном расследовании в отношении криптобиржи Binance пока не объявлено, но начатое расследование может стать прелюдией к более глубокому изучению оборота финансовых средств в этой компании и возможному вмешательству в преступную деятельность, если она будет обнаружена.

Появление этой информации в сети совпало с резким падением курса биткоина, который начался в середине воскресенья, 16 мая, и остановился только утром в понедельник, 17 мая. Цена биткоина в некоторые моменты достигала на разных биржах отметки, близкой к 42 000 долларов. Это случилось впервые с февраля 2021 года. От пиковых значений, которых биткоин достигал за это время, падение составило более 30%. В то же время доказательств прямой связи проводимого расследования и курса биткоина нет.

Налоговые проверки в Binance совпали с обвалом курса биткоина на 35% от исторических максимумов


На момент написания этого материала биткоин торгуется в районе $45 000, т.е. наблюдается характерный отскок от достигнутого минимума. Это может означать как возврат к прежним позициям, так и временную передышку перед дальнейшим падением.

Криптобиржа Binance была основана в 2017 году со штаб-квартирой в Гонконге. Компания была зарегистрирована на Каймановых островах - известном оффшорном раю для избегания налогообложения, операционный офис находился в Сингапуре. Таким образом, уже на старте криптобиржа смогла уклониться от огромных налогов.

За полгода работы Binance вошла в список крупнейших площадок по объему торгов криптовалютами. Резкий прирост новых пользователей совпал с приходом в компанию финансистки Хе Йи. На этой новости капитализация криптобиржи выросла на 40%, что сразу вызвало множество вопросов. Приток новых пользователей стал настолько высоким, что в январе 2018 года временно закрывалась регистрация новых клиентов и была проведена модернизация установленного оборудования, потому что прежнее уже не справлялось с возросшей нагрузкой.

В то же время проводимые расследования не должны вызывать удивления, учитывая, что криптовалюта - при всем ее технологическом и экономическом влиянии - теперь является одной из наиболее распространенных валют, используемых для обеспечения и поддержки незаконной деятельности. В этой ситуации сама криптобиржа используется как инструмент, а не как участник.



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