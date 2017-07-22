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Microsoft переносит разработки Windows 10X в новую Windows 10 «Sun Valley»

17 мая 2021, 13:15




По слухам, Microsoft активно переносит новые интерфейсные функции, разработанные в рамках развития проекта Windows 10X, в будущее обновление Windows 10, которое внутри компании носит кодовое наименование «Sun Valley». Новая версия должна появиться на рынке в конце 2021 года.

ОС Windows 10X изначально разрабатывалась для устройств, представляющих собой соединение в одно целое двух отдельных экранов. Ожидалось, что такие устройства появятся на рынке в ближайшее время. Предполагалось, что Windows 10X выйдет вместе с Surface Neo в конце 2020 года.

Microsoft переносит разработки Windows 10X в новую Windows 10 «Sun Valley»


Однако позднее возникли задержки с выпуском нового устройства. В какой-то момент Microsoft сообщила, что выпуск Surface Neo отложен на неопределенный срок, а Windows 10X переориентируется на одноэкранные устройства. Microsoft заявила, что готова выпустить Windows 10X как новую ОС для маломощных устройств с одним экраном и повышенными требованиями к энергосбережению. В этой версии новая операционная система действительно сильно была бы похожа на Chrome OS.

В мае 2021 года стало известно, что Microsoft не будет выпускать Windows 10X в 2021 году. Вместо этого компания сосредоточится на обновлении Windows 10. Ожидалось, что главным отличием новой версии ОС станет значительно обновленный пользовательский интерфейс.

Теперь появилась информация, что Microsoft значительно меняет пользовательский интерфейс Windows 10 в рамках развития проекта Sun Valley. Отмечается, что некоторые элементы нового интерфейса Windows 10X можно будет скоро увидеть в Windows 10. Как сообщает издание WindowsLatest, в службе WindowsShellExperienceHost.exe уже появились экспериментальные флажки, которые при включении активируют функции, ранее доступные только в Windows 10X.

Microsoft переносит разработки Windows 10X в новую Windows 10 «Sun Valley»


В частности, уже замечены серьезные улучшения в работе Центра команд (Action-Center). Там появится функция Gripper («Захват»), которая будет автоматически формировать список из нужных быстрых команд. Чтобы получить к ним доступ, потребуется просто провести пальцем внизу экрана. Подобное предполагалось сделать раньше только в Windows 10X.

Среди других улучшений замечены более скругленные края у выводимых на экран окошек, а также плавающие списки переходов и меню.

Microsoft переносит разработки Windows 10X в новую Windows 10 «Sun Valley»


Решение Microsoft улучшить Windows 10 по сравнению с Windows 10X, вероятно, является самым разумным выбором, считаю эксперты. Многие из них заявляют, что Microsoft вынуждена считаться с широкой распространенностью Windows. Поэтому любая выпущенная Microsoft новая ОС, представляющая собой ограниченную версию полнофункциональной Windows, обречена на провал, считают они.



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