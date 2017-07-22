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Samsung Display показал новые прототипы дисплеев на выставке Display Week 2021

17 мая 2021, 13:35




Компания Samsung Display представила несколько новых проектов в области дизайна и конструкции OLED-панелей. Как ожидается, показанные прототипы могут скоро появиться в реальных устройствах.

В число новинок попали складные панели, имеющие значительно бо́льшую диагональ, чем ранее, а также новый прототип подэкранной камеры. Показ новых образцов состоялся в рамках выставки Display Week 2021. Как и ожидалось, Samsung Display приняла виртуальное участие в онлайн-выставке.

Samsung Display показал новые прототипы дисплеев на выставке Display Week 2021


О складных дисплейных панелях для устройств Galaxy ранее уже было известно. Но говорили больше о конструкции с двумя осями для складывания, не указывая деталей, как это может быть реализовано.

Samsung Display показал новые прототипы дисплеев на выставке Display Week 2021


Новая S-Foldable OLED-панель Samsung Display демонстрирует, как это может выглядеть в реальности. Предлагаемая панель может стать частью мобильного устройства с возможностью как складывания, так и раскладывания. В дважды сложенном состоянии такое устройство можно использовать как смартфон. В развернутом виде, когда диагональ устройства достигает своего максимального размера - 7,2 дюйма (18,3 см), это будет планшет.

Samsung Display показал новые прототипы дисплеев на выставке Display Week 2021


Другая представленная на выставке модель - выдвижной дисплей Samsung. Существование такой разработки тоже было предметом слухов и разного рода спекуляций. Компания набрала множество патентов по этой технологии, и теперь, как оказалось, готова показать дизайн-прототип в реальности. Применяемая технология позволяет раздвигать OLED-дисплей по горизонтали без образования складок.

Samsung Display показал новые прототипы дисплеев на выставке Display Week 2021


Samsung Display представила также 17-дюймовую складную панель для планшета. В развернутом виде она позволяет получить экран, который без всяких допущений можно отнести к планшетному типу с соотношением сторон 4:3. Планшет с такой панелью, безусловно, окажется универсальнее, чем все, что до сих пор появлялось на рынке.

Samsung Display показал новые прототипы дисплеев на выставке Display Week 2021


Наконец, Samsung Display представила дисплей с подэкранным размещением камеры (Under Panel Camera). Это решение предназначено для ноутбуков. Фронтальная камера установлена под панелью, что позволяет получить действительно безрамочную панель, но с полноценной селфи-камерой.



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