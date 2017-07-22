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Анонс Sharp Aquos R6: первый в мире смартфон с 1-дюймовым сенсором

17 мая 2021, 17:02




Компания Sharp выпустила уникальный смартфон AQUOS R6, оснащенный лучшим на сегодняшний день чипсетом Snapdragon 888, дисплейной матрицей с частотой обновления 240 Гц и камерой на базе первого в мире 1-дюймового сенсора для смартфонов. Эти три параметра отличаются уникальностью, что позволяет поставить новую модель японского производителя вровень с другими флагманами рынка.

Sharp Aquos R6 оснащен камерой с первым в мире 1-дюймовым сенсором


6,6-дюймовый OLED-дисплей смартфона с разрешением WUXGA+ (1260х2730 пикселей) еще называют «невыгорающим». Секрет лежит в совместном использовании двух технологии: органических светодиодов (OLED) и технологии повышенной энергоэффективности IGZO, реализуемой за счет добавления индия, галлия и оксида цинка в материалы, используемые при производстве дисплейной матрицы. По оценкам Sharp, дисплей IGZO Organic EL способен выдержать вчетверо больше времени до начала выгорания пикселей, чем любой другой современный AMOLED-дисплей.

Новый дисплей обеспечивает максимальную яркость 2000 нит, поддерживает HDR и контрастность до 20 000 000:1.

Внутри установлен высокопроизводительный чипсет Qualcomm Snapdragon 888 с 12 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайтами основного хранилища UFS 3.1. Для питания доступна батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки Intelligent Charge 2.0.

Sharp Aquos R6 оснащен камерой с первым в мире 1-дюймовым сенсором


Главным достижением нового смартфона является установка первого в мире 1-дюймового CMOS-датчика изображения для смартфонов. Он создан Sharp в партнерстве с Leica. По данным производителя, размер его пикселей приблизительно в пять раз больше, чем у предшественников. В нем присутствует также множество других улучшений.

Все датчики, установленные с тыльной стороны корпуса, поддерживают лазерную автофокусировку при слабом освещении. Для основного объектива применена 7-элементная система Leica Summicron, что позволяет делать фотографии в высоком разрешении. Основной сенсор имеет разрешение 20 Мп и диафрагму f/1,9, работает в паре с ToF-объективом 12,6 Мп.

Новый смартфон оснащен ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев с поддержкой разблокировки двумя пальцами за счет применения технологии Qualcomm 3D Sonic Max. Скорость его срабатывания в 11 раз больше, чем у обычных датчиков, при этом уровень безопасности выше.

Новый смартфон AQUOS R6 работает под управлением Android 11, имеет сертификат водо- и пылезащищенности IPX8.

Sharp Aquos R6 оснащен камерой с первым в мире 1-дюймовым сенсором


К сожалению, информация о начале продаж пока отсутствует.



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