Samsung и Hyundai Motor Co. подписали совместное соглашение с Корейским институтом электронных технологий, Корейским институтом автомобильных технологий и Министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи о разработке и внедрении улучшенной, более надежной цепочки поставок полупроводниковых продуктов, необходимых для реализации производственных процессов в Южной Корее. Данное соглашение рассматривается как ответ ведущих технологических компаний Южной Кореи и ее правительства на возникшую глобальную нехватку микросхем.
Главным бенефициаром развиваемого сотрудничества Samsung и Hyundai станет местная автомобильная промышленность, считают эксперты. Samsung и Hyundai будут совместно разрабатывать эффективные полупроводниковые изделия следующего поколения, микросхемы управления аккумуляторными батареями, датчики изображений и прикладные процессоры, которые найдут применение в автомобильных развлекательных/информационных системах.
Сообщается, что если удастся реализовать намеченные планы, то полученные дивиденды от партнерства проявятся себя только через несколько лет. ЭТ объясняется тем, что полупроводниковая промышленность относится к капиталоемкой отрасли с долгосрочным планированием.
Samsung Electronics объявила также о планах по расширения своих существующих заводов по производству микросхем. Samsung также сообщила о достигнутом прогрессе в разработке инновационных решений для автомобильной промышленности, среди которых создание новая технологии интеллектуальных светодиодных фар PixCell LED.
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