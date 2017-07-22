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Cloudflare решил снова отказаться от CAPTCHA, как в прошлом году

17 мая 2021, 19:44




Американская компания Cloudflare намерена отказаться от сервиса CAPTCHA, помогающего допускать к функциям портала только людей и препятствуя роботам. Портал Cloudflare предоставляет услуги доставки контента (CDN), защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS. Сервисы Cloudflare работают как обратный прокси для сайта.

Cloudflare решил снова отказаться от CAPTCHA, как в прошлом году


Желание Cloudflare отказаться от сервиса CAPTCHA было обнародовано через корпоративный блог. Там сообщалось, что Cloudflare провела вычисления, в ходе которых было подсчитано, что пользователю в среднем приходится тратить 32 секунды, чтобы заполнить CAPTCHA и получить доступ к порталу. С учетом, что в мире насчитывается около 4,6 млрд пользователей интернета и каждый пользователь видит CAPTCHA примерно раз в десять дней, были сделаны выводы, что каждый день на работу с CAPTCHA в мире тратится около 500 человеко-лет. В Cloudflare посчитали, что применение CAPTCHA превратилось в тормоз, от которого следует избавляться.

Чтобы решить проблему потери времени, в Cloudflare запускают эксперимент по полному отказу от сервиса CAPTCHA. При выходе на сайт пользователям будет предлагаться подтвердить свое желание пройти тест на робота, после чего им придется вставить в USB-порт специально подготовленную флешку. Она будет служить доказательством, что к сервису обращается человек, а не робот.

Cloudflare решил снова отказаться от CAPTCHA, как в прошлом году


Cloudflare сообщает, что необходимый для подтверждения проверки набор команд отнимает у пользователя всего пять секунд. Это намного быстрее, чем использование CAPTCHA. Новый способ защищает также конфиденциальность, «поскольку аттестация не связана однозначно с пользовательским устройством».

Использование сервиса CAPTCHA уже ни раз вызывало вопросы. Например, ЦИК системы ГосВыборы в 2020 году якобы «лег» из-за использования этого сервиса. Глава ЦИК Элла Панфилова признала тогда, что решение об использовании CAPTCHA было «неудачным». Глава Федерального центра информатизации при ЦИК Михаил Попов добавил, что «портал не резиновый», а введение «капчи» нужно было для того, чтобы сайт смог выдержать пиковую нагрузку в день голосования. CAPTCHA использовалась для искусственного снижения доступности сервиса.

Cloudflare решил снова отказаться от CAPTCHA, как в прошлом году


Еще год назад, в 2020 году, Cloudflare также изъявлял желание отказаться от родственного сервиса reCAPTCHA в пользу hCaptcha, который обещал помочь решить многие вопросы, связанные с конфиденциальностью, а также позволить компании лучше кастомизировать CAPTCHA. Тогда руководство Cloudflare ссылалось на многочисленные жалобы против reCATPCHA со стороны пользователей. Высказывались опасения по поводу безопасности личной информации. Новое решение должно было помочь Cloudflare ввести экономию, поскольку Google решила тогда взимать плату за использование reCAPTCHA. Через год Cloudflare решил снова сыграть «старую песню».



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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