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OPPO выпустил Find X3 Pro Mars Exploration Edition в честь успешной посадки зонда на Марсе

17 мая 2021, 20:59




Компания OPPO анонсировала выпуск подарочной модели смартфона Find X3 Pro Mars Exploration Edition, выпущенной в ознаменование успешной посадки первого космического зонда Tainwen-1 на Марсе. В новой модели отражены некоторые особенности, связанные с исследованием Марса. На задней панели устройства выгравированы надписи - «Mars 2021» и «Utopia Planitia» (место посадки Tainwen-1).

OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition выпущен в честь первого китайского зонда на Марсе


Цветовая гамма для одной из модели выбрана в серых тонах. По мнению экспертов, это выглядит эффектно и, как говорят, отражает, как выглядит реальный космос и все, что с ним связано.

Стеклянная задняя панель изготовлена из стекла AG с характерной особенностью легкого запотевания и с металлическим блеском. Эти сочетания отражают представление дизайнеров, как выглядит космос. Текстура материала также отражает представление о космосе.

OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition выпущен в честь первого китайского зонда на Марсе


Помимо серой опции, смартфон Find X3 Pro Mars Exploration Edition доступен также в пяти различных вариантах окраски: Blue (Голубой), White (Белый), Gloss Black (Черный глянец) и Cosmic Mocha (Космический мокко). Розничная упаковка новой модели также выполнена с уникальными элементами.

Еще одна отличительная особенность Find X3 Mars Exploration Edition состоит в том, что в программе обработки снимков доступны три цветовых фильтра в стиле Марса. Они , преобразуют фотографии к виду, как бы те могли бы выглядеть, если были сделаны на Марсе. Программного обеспечения телефона разработано с использованием настраиваемой темы, связанной с Марсом; динамические обои меняют оттенки, отражающие текущее времени дня на Марсе - с утра до вечера.

OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition выпущен в честь первого китайского зонда на Марсе


Помимо уникального дизайна и изменений программного обеспечения, в остальном смартфон Find X30 Mars Edition похож на обычную модель. Он оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD+ и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 888 и поставляется с 16 Гбайтами оперативной памяти и 512 Гбайтами основной памяти. Установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой мощностью 65 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 30 Вт.



Что касается цены и доступности, новая модель OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition продается в Китае за 1090 долларов (80 600 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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