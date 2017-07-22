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Xiaomi создает новую технологию параллельной зарядки для батарей смартфона

17 мая 2021, 23:01




Xiaomi ведет разработку нового типа аккумулятора смартфона, способного поддерживать технологию параллельной зарядки. Пока информация доступна только в виде слуха, но если он подтвердится, то в скором будущем можно ожидать значительного прироста скорости зарядки батарей.

Слух распространил популярный на китайском веб-сайте микроблогов Weibo источник, известный в западной прессе под именем Digital Chat Station. Он сообщил, что Xiaomi работает над новой батареей большой емкости, скорость зарядки которой может в два раза превосходить принятые показатели.

Xiaomi создает технологию параллельной зарядки батарей смартфона


Xiaomi, как известно, является одним из пионеров в области технологий разработки аккумуляторов для смартфонов. Она была в числе первых, кто предложил высокие скорости зарядки на проводных и беспроводных платформах. Поэтому неудивительно, что компания может действительно заниматься подобными исследованиями.

Сообщается, что ранее в этом году Xiaomi выпустил смартфон Mi 11 Pro с кремниево-кислородным анодным элементом емкостью 5000 мАч. Этот аккумулятор поддерживает быструю зарядку мощностью до 67 Вт. Если слухи от Digital Chat Station принять как достоверные, то Xiaomi может предложить быструю зарядку мощностью до 120 Вт.

Xiaomi создает технологию параллельной зарядки батарей смартфона


Быстрая зарядка более 100 Вт - это не совсем новая технология. Такая зарядка уже имелась у модели Mi 10 Extreme Commemorative Edition, выпущенной год назад. Емкость ее аккумулятора составляла 4500 мАч, при этом смартфон поддерживал сверхбыструю зарядку мощностью 100 Вт, а выходная мощность зарядного устройства позволяла достигать мощности 120 Вт. В то же время речь шла о двухэлементной батарее, поэтому ее мощность зарядки оценивалась иначе.

Xiaomi создает технологию параллельной зарядки батарей смартфона




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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