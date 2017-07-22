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realme Narzo 30 показал себя отличной моделью среднего класса для массового покупателя

18 мая 2021, 09:31




Компания realme выпустила смартфон среднего класса Narzo 30, который по праву можно назвать отличной моделью для массового покупателя, позволяющей выполнять повседневные мобильные прикладные задачи без ограничений.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей). Частота обновления составляет 90 Гц, соотношение площади экрана к корпусу 90,5%, яркость до 580 нит.

6,5-дюймовый realme Narzo 30 показал себя идеальной моделью среднего класса для массового покупателя


Внутри аппарата размещается достаточно мощный чипсет MediaTek Helio G95, оснащенный двумя 12 нм процессорными блоками - A76 (2,05 ГГц) и A55 (2 ГГц) - и графическим процессором Mali-G76 3EEMC4 (900 МГц). В общей сложности внутри насчитывается восемь вычислительных ядер. Поддержка памяти представлена 6 Гбайт оперативной памяти LPPDDR4x и 128 Гбайт (UFS 2.1) основной памяти, наращиваемой с помощью карты памяти microSD.

«Фотонабор» смартфона представлен основной камерой на 48 Мп с диафрагмой f/1.8 и светодиодной вспышкой. Комплект дополнен 2-мегапиксельной монохромной портретной камерой и 2-мегапиксельной камерой для макросъемки с диафрагмой f/2,4 и фокусным расстоянием 4 см. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, диафрагму f/2.1 и выстроена на базе сенсора Sony IMX471.

6,5-дюймовый realme Narzo 30 показал себя идеальной моделью среднего класса для массового покупателя


Сканер отпечатков пальцев разместился на боковом торце. На задней панели находится «шевронная полоска», напоминающая по стилю гоночный трек; это придает смартфону дизайнерский колорит.

Есть специальные слоты для двух SIM-карт и карт памяти microSD. Внутри размещен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Dart Charge мощностью 30 Вт, которая способна зарядить телефон до 50% за 25 минут и 100% за 65 минут.

Телекоммуникационная поддержка представлена dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC. Поддержка сетей 5G отсутствует, как бы намекая, что этот стандарт сети пока еще не стал массовым.

Новый realme narzo 30 стоит 192 доллара (14 100 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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