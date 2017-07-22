Компания realme выпустила смартфон среднего класса Narzo 30, который по праву можно назвать отличной моделью для массового покупателя, позволяющей выполнять повседневные мобильные прикладные задачи без ограничений.
Смартфон оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD+ (2400х1080 пикселей). Частота обновления составляет 90 Гц, соотношение площади экрана к корпусу 90,5%, яркость до 580 нит.
Внутри аппарата размещается достаточно мощный чипсет MediaTek Helio G95, оснащенный двумя 12 нм процессорными блоками - A76 (2,05 ГГц) и A55 (2 ГГц) - и графическим процессором Mali-G76 3EEMC4 (900 МГц). В общей сложности внутри насчитывается восемь вычислительных ядер. Поддержка памяти представлена 6 Гбайт оперативной памяти LPPDDR4x и 128 Гбайт (UFS 2.1) основной памяти, наращиваемой с помощью карты памяти microSD.
«Фотонабор» смартфона представлен основной камерой на 48 Мп с диафрагмой f/1.8 и светодиодной вспышкой. Комплект дополнен 2-мегапиксельной монохромной портретной камерой и 2-мегапиксельной камерой для макросъемки с диафрагмой f/2,4 и фокусным расстоянием 4 см. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, диафрагму f/2.1 и выстроена на базе сенсора Sony IMX471.
Сканер отпечатков пальцев разместился на боковом торце. На задней панели находится «шевронная полоска», напоминающая по стилю гоночный трек; это придает смартфону дизайнерский колорит.
Есть специальные слоты для двух SIM-карт и карт памяти microSD. Внутри размещен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Dart Charge мощностью 30 Вт, которая способна зарядить телефон до 50% за 25 минут и 100% за 65 минут.
Телекоммуникационная поддержка представлена dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC. Поддержка сетей 5G отсутствует, как бы намекая, что этот стандарт сети пока еще не стал массовым.
Новый realme narzo 30 стоит 192 доллара (14 100 руб.).
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