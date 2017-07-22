В преддверии открывающейся конференции для разработчиков Google I/O 2021, которая пройдет онлайн с 18 по 20 мая 2021 года, в сеть просочились скриншоты дизайна новой версии ОС Google Android 12. В них отражены некоторые изменения, которые намечено осуществить в дизайне новой версии мобильной ОС, виджетах и многое другое. Утечку опубликовал Джон Проссер.
Сообщается, что главными отличиями новой версии Android 12 станут: 1) новый дизайн элементов ОС, 2) повышенное внимание к конфиденциальности и защите информации, 3) различного рода улучшения, связанные с подключением устройств.
Отмечается, что в Android 12, похоже, серьезно изменится дизайн ряда базовых утилит. В их число попали: Музыкальный проигрыватель, Панель яркости, Переключатели Wi-Fi/Bluetooth, Регуляторы громкости. Переработан вид уведомлений, обновлены Часы и Виджет погоды.
Джон Проссер также поделился промо-роликом на YouTube, в котором демонстрируются различные новые анимации Android 12, которые Google добавила в пользовательский интерфейс.
Сообщается, что разработчики Google стремилась сделать пользовательский интерфейс Android 12 более согласованным с точки зрения использования его элементов, включая применение клавиатуры, управление значками приложений и т.д.
Сообщается, что в Android 12 может появиться функция сенсорного управления одной рукой в базовых приложениях и многое другое.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".