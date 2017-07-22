РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

О некоторых новинках Android 12 стало известно до начала Google I/O 2021

18 мая 2021, 11:28




В преддверии открывающейся конференции для разработчиков Google I/O 2021, которая пройдет онлайн с 18 по 20 мая 2021 года, в сеть просочились скриншоты дизайна новой версии ОС Google Android 12. В них отражены некоторые изменения, которые намечено осуществить в дизайне новой версии мобильной ОС, виджетах и многое другое. Утечку опубликовал Джон Проссер.

Сообщается, что главными отличиями новой версии Android 12 станут: 1) новый дизайн элементов ОС, 2) повышенное внимание к конфиденциальности и защите информации, 3) различного рода улучшения, связанные с подключением устройств.

О новинках Android 12 стало известно до начала Google I/O 2021


Отмечается, что в Android 12, похоже, серьезно изменится дизайн ряда базовых утилит. В их число попали: Музыкальный проигрыватель, Панель яркости, Переключатели Wi-Fi/Bluetooth, Регуляторы громкости. Переработан вид уведомлений, обновлены Часы и Виджет погоды.

О новинках Android 12 стало известно до начала Google I/O 2021


Джон Проссер также поделился промо-роликом на YouTube, в котором демонстрируются различные новые анимации Android 12, которые Google добавила в пользовательский интерфейс.



Сообщается, что разработчики Google стремилась сделать пользовательский интерфейс Android 12 более согласованным с точки зрения использования его элементов, включая применение клавиатуры, управление значками приложений и т.д.

Сообщается, что в Android 12 может появиться функция сенсорного управления одной рукой в базовых приложениях и многое другое.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

Читайте также:

  • Cloudflare решил снова отказаться от CAPTCHA, как в прошлом году
  • Microsoft переносит разработки Windows 10X в новую Windows 10 «Sun Valley»
  • Samsung добавила интеграцию сторонних криптокошельков со смартфонами Samsung Galaxy
  • MSI предупредила о появлении поддельного веб-сайта для загрузки Afterburner
  • В 2020 году Apple сумела предотвратить мошенничество на общую сумму 1,5 млрд долларов

    • следующая новость
    Gigabyte обновил прошивку ограничителя майнинга в видеокартах RTX 3060 Rev 2.0

    предыдущая новость
    realme Narzo 30 показал себя отличной моделью среднего класса для массового покупателя

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший монитор Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 мая, 2021

    Gigabyte обновил прошивку ограничителя майнинга в видеокартах RTX 3060 Rev 2.0

    О некоторых новинках Android 12 стало известно до начала Google I/O 2021

    realme Narzo 30 показал себя отличной моделью среднего класса для массового покупателя

    17 мая, 2021

    Xiaomi создает новую технологию параллельной зарядки смартфона

    OPPO выпустил смартфон Find X3 Pro Mars Exploration Edition в честь успешной посадки зонда на Марсе

    Cloudflare решил снова отказаться от CAPTCHA, как в прошлом году

    Samsung и Hyundai Motors объявили о партнерстве по разработке автомобильной электроники

    Анонс Sharp Aquos R6: первый в мире смартфон с 1-дюймовым сенсором

    Samsung Display показал новые прототипы дисплеев на выставке Display Week 2021

    Microsoft переносит разработки Windows 10X в новую Windows 10 «Sun Valley»

    Налоговые проверки в Binance совпали с обвалом курса биткоина на 35% от исторических максимумов

    CORSAIR поднимет максимальную емкость DDR5-6400 в четыре раза выше DDR4-3200

    14 мая, 2021

    «Матч ТВ» добился блокировки сайта 4PDA из-за нарушения авторских прав

    Starlink создаст наземную инфраструктуру базовых станций в партнерстве с Google

    Samsung добавила интеграцию сторонних криптокошельков со смартфонами Samsung Galaxy

    OLED-дисплеи Samsung для ноутбуков получили сертификат соответствия SGS для игр

    MSI представила изогнутый игровой монитор Optix AG321CR начального уровня

    DeepCool выпустил обновленный кулер Gamer Storm Castle 360EX A-RGB AIO

    SellCell узнал портрет идеального компьютера iMac и смартфона iPhone

    Huawei может выпустить ноутбуки NovaBook и планшеты NovaPad

    ССЫЛКИ