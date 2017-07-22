Тайваньская компания Gigabyte обновила продуктовый ряд видеокарт, заменив в нем пять моделей семейства RTX 3060 на новые образцы. Их главное отличие - наличие обновленной прошивки алгоритма ограничения производительности при майнинге, т.н. «лимитера майнинга».
Новые видеокарты являются частью второй волны обновлений, которую проводит NVIDIA. Компания стремится ограничить использование своих видеокарт RTX для майнинга криптовалюты путем интеграции в ее драйвер функции специальной проверки. Она позволяет видеокартам функционировать без ограничений на обычных операциях, в то же время при попытке запуска майнинга Ethereum производительность принудительно понижается (до 20 MH/s).
По замыслу NVIDIA, такая избирательность делает видеокарты менее привлекательными для майнеров, которые активно скупают в настоящее время видеокарты в магазинах, лишая геймеров возможности покупки и использования их для игровых программ.
В настоящий момент версия 2.0 обновленного лимитера (Rev 2.0) установлена на следующих видеокартах Gigabyte: RTX 3060 Gaming OC 12G, RTX 3060 EAGLE 12G, RTX 3060 EAGLE OC 12G, RTX 360 VISION OC 12G и RTX 3060 ELITE OC.
Похоже, производители видеокарт решили специально маркировать свои видеокарты, чтобы наглядно показать в их названии наличие установленного лимитера майнинга. Gigabyte использует обозначение «Rev 2.0». Компания GALAX выбрала обозначение LHR (Lite/Low Hash Rate).
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