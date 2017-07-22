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Apple пошла на компромисс в области безопасности в Китае

18 мая 2021, 13:58




Как сообщает The New York Times, Apple приняла компромиссное решение в ответ на требования правительства Китая по вопросам соблюдения конфиденциальности и безопасности пользовательских данных китайских граждан. Это было сделано с целью сохранения существующих условий присутствия Apple в Китае, где компания занимается производством и продажей своих устройств.

В центре внимания при обсуждениях были вопросы, связанные с соблюдением Apple требований китайского закона 2016 года. Он требует, чтобы вся персональная информация и персональные данные, собранные в стране, оставались на ее территории. В результате Apple пришлось построить в Китае собственный центр обработки данных и переместить в Поднебесную все данные местных клиентов в iCloud.

Apple пошла на компромисс в области безопасности в Китае


В то же время Apple высказывала возражения против попыток правительственных органов Китая получить расширенный контроль над данными местных клиентов. Но, учитывая значимость страны в бизнесе Apple, у американской компании не было другого выбора, кроме как подчиниться, пишет The New York Times.

Изначально разногласия касались только доступа к цифровым ключам шифрования. С их помощью можно разблокировать зашифрованные текстовые сообщения, которые хранятся в iCloud. Apple собиралась оставить их под своим контролем, отчасти за счет размещения этих данных в США. Однако китайские чиновники настаивали на том, чтобы эти данные были переданы в ЦОД в Китае. В итоге данные были перемещены в Китай.

Принятое решение «удивило» двух неназванных руководителей Apple, как сообщает The New York Times. Они заявили, что такое решение потенциально может поставить под угрозу личные данные клиентов, ссылаясь на то, что нет гарантий не использования этих данных правительством Китая. В ответ эксперты по безопасности заявили, что Китай может потребовать предоставить ему эти данные или просто забрать их, не спрашивая Apple. Это актуально с учетом того, что компрометация ключей шифрования, хранящихся в хранилище Apple, возможна просто в силу того, что управление данными от имени Apple осуществляет сторонняя компания.

Росс Дж. Андерсон, исследователь кибербезопасности Кембриджского университета, прямо заявил: «Я убежден, что <у Китая> уже есть возможность взломать серверы».

В то же время Apple сообщила The New York Times, что «никогда не ставила под угрозу» безопасность своих пользователей или их пользовательских данных в Китае, «где бы они ни находились». Apple заявила, что по-прежнему сохраняет контроль над ключами шифрования, которые защищают данные китайских клиентов. Сообщается также, что в китайском ЦОДе применяется передовая технология шифрования, которая является более продвинутой, чем то, что Apple использует в других странах.

Apple заявила, что в случае получения запроса со стороны правительства Китая, она удаляет из App Store указанные ей приложения. Это происходит в соответствии с китайскими законами.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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