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Моноблок HP EliteOne 800 G8 AIO оснащен ИИ-системой комфортной гибридной работы

18 мая 2021, 18:18




Компания HP объявила о выпуске первого в мире коммерческого моноблока EliteOne 800 G8 All-in-One (AIO), оснащенного встроенной ИИ-системой для обеспечения комфортных условий совместной работы и налаживания взаимодействия между пользователями в условиях гибридной среды работы.

HP EliteOne 800 G8 AiO представляет собой мощную систему, которая помогает проводить виртуальные совещания из дома или офиса, получая необходимый уровень комфорта. Компьютер доступен в конфигурациях с диагональю 23,8 или 27 дюймов и оснащен встроенной выдвижной камерой, благодаря чему существенно улучшены возможности для видеообщения.

Моноблок EliteOne 800 G8 AIO оснащен первой в мире ИИ-системой обеспечения комфортных условий гибридной работы


Аппаратной основной моноблока служит процессор Intel Core 11-го поколения. Технологии защиты HP обеспечивает безопасность используемых конфиденциальных данных.

HP выделяет ряд аудио- и видео-функций, которые были модернизированы в EliteOne 800 AiO, чтобы сделать проведение аудио- и видеоконференций максимально комфортными.

Моноблок EliteOne 800 G8 AIO оснащен первой в мире ИИ-системой обеспечения комфортных условий гибридной работы


Визуальная картинка создается за счет двухсторонней 5-мегапиксельной камеры. Она избавляет от необходимости постоянно находиться перед экраном во время видеоконференции. HP добавила функцию интеллектуального отслеживания движений лицевых мышц Face Tracking, которая закрепляет изображение пользователя в кадре, даже если он отходит от своего рабочего места.

Функция распознавания окружения Auto Scene Detection автоматически настраивает камеру для оптимального качества видео, гарантируя пользователям четкую и яркую картинку в любое время суток.

Моноблок EliteOne 800 G8 AIO оснащен первой в мире ИИ-системой обеспечения комфортных условий гибридной работы


Аудио-функции сводят к минимуму посторонние звуки. Система шумоподавления использует алгоритмы ИИ и блокирует не только шумы в помещении, но и звуки со стороны виртуальных собеседников. Это первый ПК от HP с подобными возможностями, способный фильтровать более 350 млн типов голосов и шумов.

Технология HP Dynamic Voice Leveling автоматически регулирует громкость голоса для поддержания комфортного звука вне зависимости от расстояния до микрофона. Технология HP Sound Calibration позволяет настроить систему для получения иммерсивного звучания, а HP Dynamic Audio использует ИИ для выбора оптимальных настроек при передаче речи, воспроизведении музыки или просмотре фильмов с подавлением фоновых шумов.

Моноблок EliteOne 800 G8 AIO оснащен первой в мире ИИ-системой обеспечения комфортных условий гибридной работы


Большое внимание при разработке моноблока было уделено оптимизации работы его подсистем. Технология HP Run Quiet Design настраивает вентиляторы так, чтобы система охлаждения работала тихо и эффективно. Функция HP Modern Standby обеспечивает быструю готовность устройства к работе. Технология HP Presence Aware помогает защитить личные данные, блокируя компьютер, когда пользователь отходит от своего рабочего места. Имеются также специальные функции для системных администраторов.

Моноблок EliteOne 800 G8 AIO оснащен первой в мире ИИ-системой обеспечения комфортных условий гибридной работы


HP EliteOne 800 G8 AiO поступит в продажу в России в июле 2021 года по цене от 99 990 рублей (в конфигурации с Windows 10 Pro).



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