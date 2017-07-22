Компания HP объявила о выпуске первого в мире коммерческого моноблока EliteOne 800 G8 All-in-One (AIO), оснащенного встроенной ИИ-системой для обеспечения комфортных условий совместной работы и налаживания взаимодействия между пользователями в условиях гибридной среды работы.
HP EliteOne 800 G8 AiO представляет собой мощную систему, которая помогает проводить виртуальные совещания из дома или офиса, получая необходимый уровень комфорта. Компьютер доступен в конфигурациях с диагональю 23,8 или 27 дюймов и оснащен встроенной выдвижной камерой, благодаря чему существенно улучшены возможности для видеообщения.
Аппаратной основной моноблока служит процессор Intel Core 11-го поколения. Технологии защиты HP обеспечивает безопасность используемых конфиденциальных данных.
HP выделяет ряд аудио- и видео-функций, которые были модернизированы в EliteOne 800 AiO, чтобы сделать проведение аудио- и видеоконференций максимально комфортными.
Визуальная картинка создается за счет двухсторонней 5-мегапиксельной камеры. Она избавляет от необходимости постоянно находиться перед экраном во время видеоконференции. HP добавила функцию интеллектуального отслеживания движений лицевых мышц Face Tracking, которая закрепляет изображение пользователя в кадре, даже если он отходит от своего рабочего места.
Функция распознавания окружения Auto Scene Detection автоматически настраивает камеру для оптимального качества видео, гарантируя пользователям четкую и яркую картинку в любое время суток.
Аудио-функции сводят к минимуму посторонние звуки. Система шумоподавления использует алгоритмы ИИ и блокирует не только шумы в помещении, но и звуки со стороны виртуальных собеседников. Это первый ПК от HP с подобными возможностями, способный фильтровать более 350 млн типов голосов и шумов.
Технология HP Dynamic Voice Leveling автоматически регулирует громкость голоса для поддержания комфортного звука вне зависимости от расстояния до микрофона. Технология HP Sound Calibration позволяет настроить систему для получения иммерсивного звучания, а HP Dynamic Audio использует ИИ для выбора оптимальных настроек при передаче речи, воспроизведении музыки или просмотре фильмов с подавлением фоновых шумов.
Большое внимание при разработке моноблока было уделено оптимизации работы его подсистем. Технология HP Run Quiet Design настраивает вентиляторы так, чтобы система охлаждения работала тихо и эффективно. Функция HP Modern Standby обеспечивает быструю готовность устройства к работе. Технология HP Presence Aware помогает защитить личные данные, блокируя компьютер, когда пользователь отходит от своего рабочего места. Имеются также специальные функции для системных администраторов.
HP EliteOne 800 G8 AiO поступит в продажу в России в июле 2021 года по цене от 99 990 рублей (в конфигурации с Windows 10 Pro).