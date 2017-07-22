Qualcomm объявила о выпуске нового 6-нм чипсета Snapdragon 778G, который теперь расположился рядом с платформой Snapdragon 780G, анонсированной в марте.
Новая модель Snapdragon 778G 5G, ранее встречавшаяся под рабочим названием SM7325, оснащена специально доработанным процессором Kryo 670 (Cortex-A78) с рабочей частотой до 2,4 ГГц. В состав чипсета входит также графический процессор Adreno 642L, предоставляющий поддержку ряда кросс-платформенных интерфейсов: Vulkan 1.1, OpenGL 3S 3.1, OpenCL 2.0 FP, HDR10+ и HDR10.
При оснащении новым чипсетом SD778G смартфоны смогут поддерживать разрешение до Full HD+ с частотой обновления 144 Гц, глубиной цвета до 10 бит и цветовым охватом Rec2020.
Нейронная поддержка реализована за счет процессора Hexagon 770, способного работать с производительностью до 12 TOPS. Для поддержки игр имеется функция Snapdragon Elite Gaming.
Модуль обработки графики в Snapdragon 778G представлен тройным 14-битным блоком Spectra 570 ISP. Его возможностей хватает для работы с одиночными камерами с разрешением до 192 Мп, в двухкамерных системах - до 36 Мп + 22 Мп; в тройной системе камер максимально допустимое разрешение составляет 22 Мп.
Процессор обработки видеосигналов поддерживает 10-битную съемку уровня HDR HEIF/HEIC, автофокусировку с использованием функций ИИ, многокадровое шумоподавление, замедленную видеосъемку с разрешением 720p и скоростью до 240 кадр/сек, HDR10, HDR10+ и HLG.
Телекоммуникационная поддержка сетей 5G представлена модемной RF-системой Snapdragon X53 5G с пиковой пропускной способностью до 3,3 Гбит/с. Модем способен обслуживать сигналы mmWave-спектра 5G (полоса пропускания 400 МГц с MIMO 2х2) и диапазона sub 6 ГГц (полоса пропускания 100 МГц с MIMO 4х4). Реализована поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, двухчастотный GPS, USB 3.1 и USB-C.
Из средств безопасности поддерживаются сканеры отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic и 3D Sonic Max. Предусмотрена поддержка и других биометрических систем аутентификации, в том числе использующих радужную оболочку глаза, голос и лицо.
Предыдущий чипсет Snapdragon 780G способен обслуживать быструю зарядку Quick Charge 4+; новая модель Snapdragon 778G поддерживает также и более быструю технологию Quick Charge 5.
По слухам, первой моделью, оснащенной новой мобильной платформой Snapdragon 778G 5G, может стать смартфон Honor 50.
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