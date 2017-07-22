Xiaomi получила патент в Управлении по патентам и товарным знакам США (USPTO) на «электронное устройство» модульного типа. Итоговые документы были получены несколько недель назад. В формуле изобретения, получившего патент, показан смартфон, состоящий из нескольких разнофункциональных модулей.
Модульные конструкции смартфонов появлялись и ранее. Известны конструкции, например, таких компаний, как Motorola (серия Moto Z) и Fairphone. Но конструкции модульного типа так и не получили широкого распространения. Вскоре после них появились складные конструкции телефонов, которые добились большей популярности по сравнению с модульными.
Тем не менее, похоже, в Xiaomi решили вновь попробовать «неудачный» форм-фактор, на который был получен патент.
На базе чертежей патента Xiaomi дизайнер, выступающий под именем Concept Creator, подготовил рисованные картинки; они были сделаны специально для издания LetsGoDigital и дают наглядное представление о строении модульного смартфона.
Телефон состоит из трех модулей. Первый является системным и содержит материнскую плату и аккумулятор. Второй модуль предназначен для размещения системы камер. Третий модуль выполняет роль интерфейсного блока и содержит порты, систему распознавания и аутентификации, возможно, модемный блок.
Два из трех названных модулей имеют собственный экран. Когда оба блока соединяются вместе, они образуют большую дисплейную панель без видимого стыка. Модули можно прикреплять и снимать с помощью скользящего разъема.
В комплекте чертежей патента показаны два разных модуля с камерами. Один из них содержит блок камер квадратной формы и содержит три объектива и светодиодную вспышку. Подобный дизайн можно встретить у смартфона Redmi 9C, выпускаемого дочерним брендом Xiaomi.
Второй вариант дизайна модуля камер содержит вертикальный блок, где размещены четыре объектива. Нижний объектив, расположенный внизу, имеет квадратную форму, что, предположительно, указывает на камеру с перископическим зумом.
Информации о фронтальной камере в документах нет. Она может располагаться как в отдельной выемке, так и под экраном.
Можно напомнить, что несколько лет назад Лэй Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, показал несколько фотографий модульного телефона Xiaomi Magic Cube на Weibo. Однако тот телефон так и не появился в продаже.
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