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Xiaomi получил патент на модульную конструкцию смартфона

18 мая 2021, 19:59




Xiaomi получила патент в Управлении по патентам и товарным знакам США (USPTO) на «электронное устройство» модульного типа. Итоговые документы были получены несколько недель назад. В формуле изобретения, получившего патент, показан смартфон, состоящий из нескольких разнофункциональных модулей.

Модульные конструкции смартфонов появлялись и ранее. Известны конструкции, например, таких компаний, как Motorola (серия Moto Z) и Fairphone. Но конструкции модульного типа так и не получили широкого распространения. Вскоре после них появились складные конструкции телефонов, которые добились большей популярности по сравнению с модульными.

Тем не менее, похоже, в Xiaomi решили вновь попробовать «неудачный» форм-фактор, на который был получен патент.

Xiaomi получил патент на модульную конструкцию смартфона


На базе чертежей патента Xiaomi дизайнер, выступающий под именем Concept Creator, подготовил рисованные картинки; они были сделаны специально для издания LetsGoDigital и дают наглядное представление о строении модульного смартфона.

Xiaomi получил патент на модульную конструкцию смартфона


Телефон состоит из трех модулей. Первый является системным и содержит материнскую плату и аккумулятор. Второй модуль предназначен для размещения системы камер. Третий модуль выполняет роль интерфейсного блока и содержит порты, систему распознавания и аутентификации, возможно, модемный блок.

Xiaomi получил патент на модульную конструкцию смартфона


Два из трех названных модулей имеют собственный экран. Когда оба блока соединяются вместе, они образуют большую дисплейную панель без видимого стыка. Модули можно прикреплять и снимать с помощью скользящего разъема.

Xiaomi получил патент на модульную конструкцию смартфона


В комплекте чертежей патента показаны два разных модуля с камерами. Один из них содержит блок камер квадратной формы и содержит три объектива и светодиодную вспышку. Подобный дизайн можно встретить у смартфона Redmi 9C, выпускаемого дочерним брендом Xiaomi.

Xiaomi получил патент на модульную конструкцию смартфона


Второй вариант дизайна модуля камер содержит вертикальный блок, где размещены четыре объектива. Нижний объектив, расположенный внизу, имеет квадратную форму, что, предположительно, указывает на камеру с перископическим зумом.

Информации о фронтальной камере в документах нет. Она может располагаться как в отдельной выемке, так и под экраном.

Можно напомнить, что несколько лет назад Лэй Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, показал несколько фотографий модульного телефона Xiaomi Magic Cube на Weibo. Однако тот телефон так и не появился в продаже.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Vivo X60 Pro. В компании называют Vivo X60 Pro революцией в мире мобильной фотографии. Он разработан в тесном сотрудничестве с ZEISS, использует 5-осевую систему стабилизации профессионального уровня и помимо всего прочего оснащается мощным процессором и качественным AMOLED-дисплеем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Vivo X60 Pro: фотофлагман с оптикой ZEISS".

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