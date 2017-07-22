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Анонс Google Android 12: смартфоны Samsung не получили первую бета-версию ОС

19 мая 2021, 09:18




Компания Google объявила о выпуске первой бета-версии операционной системы Android 12. Анонс состоялся в первый день работы конференции разработчиков Google I/O 2021. Объявлено о доступности бета-версии ОС и ее совместимости для смартфонов ASUS, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE.

Сразу же стали известны новые возможности, которые Google добавила в ОС Android 12. Впрочем, отмечается, что часть из них доступна только на телефонах Google Pixel, поэтому они появятся немного позднее в этом году.

Главное отличие Android 12 - это новая уникальная цветовая тема пользовательского интерфейса, а также существенная модернизация загрузки приложений. Это отразилось в более высокой скорости их запуска, а также различных элементах и улучшениях функций конфиденциальности и пр.

Google выпустил бета-версию Android 12


Возросшая скорость загрузки приложений Android 12 и улучшенная энергоэффективность

Google на 22% сократила время, затрачиваемое на загрузку основных системных служб, а также до 15% снизила загрузку больших ядер процессора в работе системного сервера в ОС Android 12.

Google выпустил бета-версию Android 12

В Android 12 появилась новая панель Privacy Dashboard

Новая панель Privacy Dashboard отвечает за настройку системы конфиденциальности, которая теперь предоставляет большие возможности контроля над приложениями. Google добилась единообразия в представлении настроек разрешений, отображая в унифицированном виде полную информацию о том, к каким данным, как часто и какими приложениями осуществляется доступ. Такой подход позволяет легче выявлять приложения с ошибочно выданными правами и отзывать разрешения для приложений прямо с Панели управления.

Google выпустил бета-версию Android 12


Новый индикатор работы камеры и микрофона

В правом верхнем углу строки состояния появился новый индикатор, который сообщает пользователю, когда какое-либо приложение обращается к микрофону или камере. Чтобы запретить приложениям доступ к этим датчикам, можно легко заменить разрешения в быстрых настройках.

Google выпустил бета-версию Android 12


Новое приложение для управления смарт-ТВ

В Android 12 появилось приложение для управления смарт-ТВ со своего телефона. Google намерена превратить телефон в пульт дистанционного управления, и такое новое приложение способно ввести это в привычку.

Google выпустил бета-версию Android 12


Кнопка Nearby для раздачи WiFi

В Android 12 упрощена возможность поделиться интернет-соединением со своего телефона с другими устройствами через Wi-Fi. Для этого появилась кнопка Nearby («Рядом»).

Google выпустил бета-версию Android 12


Упрощенное управление одной рукой большими смартфонами

В Android 12 упрощено использование телефонов с большой диагональю экрана. Для этого вводится т.н. режим одной руки (One-handed mode). Он позволяет легко пользоваться телефоном, используя для управления только одну руку, даже если размеры диагонали его экрана достаточно крупные, а рука достаточно миниатюрная.

Google выпустил бета-версию Android 12


Длительное нажатие кнопки питания

Если удерживать кнопку питания, то можно вызвать приложение Google Assistant в телефонах Pixel. Оно позволяет задавать любые вопросы, получать ответы и даже читать вслух публикации с большим количеством текста.

Google выпустил бета-версию Android 12


Новый интерфейс «Material You» в Android 12

Операционная система Android 12 полностью меняет внешний интерфйес Android-смартфона. Это достигается за счет внедрения нового дизайна пользовательского интерфейса, получившего название «Material You». Интерфейс предусматривает новые цветовые опции, анимацию, дизайн плитки и многое другое.

Google выпустил бета-версию Android 12


Приближенное геопозиционирование

Android 12 повышает уровень контроля над информацией, передающей другим программам сведения о текущем местоположении пользователя. В арсенале средств управления появился новый тип «приблизительного местоположения». В этом случае при установке соответствующих разрешений приложения смогут ограничено понимать, где именно находится пользователь. Они смогут получить только сведения о его приблизительном местоположении без точного указания координат. Например, погодным приложениям не требуется точное местоположение, чтобы предлагать точный прогноз.

Google выпустил бета-версию Android 12


Автоматическая настройка цветовых оттенков

Помимо светлого и темного режимов настройки интерфейса, Google Android 12 теперь позволяет сделать цветовую настройку более индивидуальной с помощью обоев. С Android 12 на устройствах Pixel можно полностью персонализировать смартфон с помощью настраиваемой цветовой палитры и переработанных виджетов.

Google выпустил бета-версию Android 12


Быстрые плитки Android 12 стали крупнее

Быстрые плитки Android 12 стали крупней и передают значительно больше информации, чем ранее.

Google выпустил бета-версию Android 12


Здесь были перечислены основные интерфейсные улучшения, появившиеся в Android 12.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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