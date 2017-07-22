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Philips представил 28-дюймовый безрамочный ЖК-монитор E-Line 4K Ultra HD

19 мая 2021, 12:03




На рынке появился новый 28-дюймовый безрамочный ЖК-монитор Philips 4K Ultra HD 288E2E. Модель относится к линейке Philips E Line: мониторы этой серии отличаются яркими визуальными эффектами и стильным дизайном.

В Philips E-Line 4K Ultra HD использована высокопроизводительная IPS-панель, обеспечивающая высокую четкость при разрешении 4K UHD (3840x2160 пикселей). Благодаря применению технологии Ultra-Wide-Color, имеется широкий цветовой охват при общей глубине 1,7 млрд цветов.

Philips представил 28-дюймовый безрамочный ЖК-монитор E-Line 4K Ultra HD


Производитель обещает высокую плавность, точность и яркость изображений Philips 288E2E. Точность и реалистичность визуальных эффектов являются важнейшими критериями, как считают в Philips, для выбора игрового монитора, просмотра видео или работы с использованием графических приложений, где большое внимание уделяется работе с цветом.

Новый монитор поддерживает технологию AMD FreeSync, что отражает высокую плавность картинки и устранение разрывов в динамичных сценах. Для Philips характерна высокая частота обновления и малое время отклика, что избавляет от артефактов практически при любой частоте кадров.

Philips представил 28-дюймовый безрамочный ЖК-монитор E-Line 4K Ultra HD


Дополнительные преимущества дает быстрый доступ к экранному меню, которое может быть настроено и предлагать несколько опций, позволяя сохранять личные индивидуальные настройки для различных игр и программ.

Примечательна функция MultiView. Она позволяет одновременно подключать несколько устройств, таких как ПК и ноутбук, помогая выполнять сложные многозадачные операции. Для быстрой перенастройки используется незаметно расположенная клавиша переключения меню EasySelect.

Новый монитор Philips 288E2E оснащен также технологиями защиты глаз, предотвращения мерцания и режимом LowBlue для рабочих сеансов повышенной длительности.

Philips представил 28-дюймовый безрамочный ЖК-монитор E-Line 4K Ultra HD


Philips 288E2E доступен на Amazon по цене 309,99 долларов (22 800 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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