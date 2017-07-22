На рынке появился новый 28-дюймовый безрамочный ЖК-монитор Philips 4K Ultra HD 288E2E. Модель относится к линейке Philips E Line: мониторы этой серии отличаются яркими визуальными эффектами и стильным дизайном.
В Philips E-Line 4K Ultra HD использована высокопроизводительная IPS-панель, обеспечивающая высокую четкость при разрешении 4K UHD (3840x2160 пикселей). Благодаря применению технологии Ultra-Wide-Color, имеется широкий цветовой охват при общей глубине 1,7 млрд цветов.
Производитель обещает высокую плавность, точность и яркость изображений Philips 288E2E. Точность и реалистичность визуальных эффектов являются важнейшими критериями, как считают в Philips, для выбора игрового монитора, просмотра видео или работы с использованием графических приложений, где большое внимание уделяется работе с цветом.
Новый монитор поддерживает технологию AMD FreeSync, что отражает высокую плавность картинки и устранение разрывов в динамичных сценах. Для Philips характерна высокая частота обновления и малое время отклика, что избавляет от артефактов практически при любой частоте кадров.
Дополнительные преимущества дает быстрый доступ к экранному меню, которое может быть настроено и предлагать несколько опций, позволяя сохранять личные индивидуальные настройки для различных игр и программ.
Примечательна функция MultiView. Она позволяет одновременно подключать несколько устройств, таких как ПК и ноутбук, помогая выполнять сложные многозадачные операции. Для быстрой перенастройки используется незаметно расположенная клавиша переключения меню EasySelect.
Новый монитор Philips 288E2E оснащен также технологиями защиты глаз, предотвращения мерцания и режимом LowBlue для рабочих сеансов повышенной длительности.
Philips 288E2E доступен на Amazon по цене 309,99 долларов (22 800 руб.).
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