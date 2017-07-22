Компании Intel и QuTech опубликовали статью в ведущем отраслевом научном журнале рецензируемых исследований Nature, где рассказали о достигнутых результатах по разработке криогенного контроллера Horse Ridge, призванного сделать квантовые вычисления реальностью.
Совместный проект по разработке Horse Ridge был впервые обнародован в начале 2020 года. В прошлом году было создано уже второе поколение чипа Horse Ridge, который должен устранить «узкие места интерсоединений», возникающих между квантовыми чипами, находящимися в криогенных рефрижераторах, и сложной электроникой традиционного типа, которая применяется для управления кубитами и не требует криогенных температур.
Уже известно, что когда дело доходит до квантовых вычислений, то главной проблемой становится взаимодействие между квантовой и обычной электроникой. В настоящее время это «узкое» место замедляет исследования и разработки. Похоже, Intel решила эту проблему с помощью контроллера Horse Ridge, представляющего собой криогенный управляющий чип, работающий при температуре 3°K (-454,27°F, -270,15°C).
Криогенный контроллер Horse Ridge построен с использованием 22-нм технологии Intel FinFET Low Power. Чип имеет ту же точность, что и коммерческая электроника, работающая при комнатной температуре, и может быть запрограммирован с использованием нескольких протоколов. Исследование показало возможность применения алгоритма Дойча-Йозса, который способен работать в квантовом компьютере эффективнее, чем в традиционных вычислительных системах.
Представленное в публикации исследование демонстрирует успешные результаты рандомизированных расчетов. Они показывают, что серийно выпускаемый крипто-контроллер на базе КМОП-структуры способен обеспечить когерентное управление двух-кубитным процессором с тем же уровнем точности (99,99%), который обеспечивает электроника при комнатной температуре.
Исследователи Intel и QuTech успешно продемонстрировали частотное мультиплексирование через общий кабель команд управления двумя кубитами. Это знаменует ключевую веху в проведении исследований в области крипто-электроники для квантовых вычислений. Полученные результаты «открывают путь к созданию полностью интегрированного масштабируемого квантового компьютера с участием традиционных электронных систем на основе кремния».
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