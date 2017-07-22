РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel и QuTech применили контроллер Horse Ridge для управления двумя кубитами квантового компьютера

19 мая 2021, 13:03




Компании Intel и QuTech опубликовали статью в ведущем отраслевом научном журнале рецензируемых исследований Nature, где рассказали о достигнутых результатах по разработке криогенного контроллера Horse Ridge, призванного сделать квантовые вычисления реальностью.

Совместный проект по разработке Horse Ridge был впервые обнародован в начале 2020 года. В прошлом году было создано уже второе поколение чипа Horse Ridge, который должен устранить «узкие места интерсоединений», возникающих между квантовыми чипами, находящимися в криогенных рефрижераторах, и сложной электроникой традиционного типа, которая применяется для управления кубитами и не требует криогенных температур.

Intel и QuTech применили контроллер Horse Ridge для управления двумя кубитами квантового компьютера


Уже известно, что когда дело доходит до квантовых вычислений, то главной проблемой становится взаимодействие между квантовой и обычной электроникой. В настоящее время это «узкое» место замедляет исследования и разработки. Похоже, Intel решила эту проблему с помощью контроллера Horse Ridge, представляющего собой криогенный управляющий чип, работающий при температуре 3°K (-454,27°F, -270,15°C).

Криогенный контроллер Horse Ridge построен с использованием 22-нм технологии Intel FinFET Low Power. Чип имеет ту же точность, что и коммерческая электроника, работающая при комнатной температуре, и может быть запрограммирован с использованием нескольких протоколов. Исследование показало возможность применения алгоритма Дойча-Йозса, который способен работать в квантовом компьютере эффективнее, чем в традиционных вычислительных системах.

Представленное в публикации исследование демонстрирует успешные результаты рандомизированных расчетов. Они показывают, что серийно выпускаемый крипто-контроллер на базе КМОП-структуры способен обеспечить когерентное управление двух-кубитным процессором с тем же уровнем точности (99,99%), который обеспечивает электроника при комнатной температуре.

Исследователи Intel и QuTech успешно продемонстрировали частотное мультиплексирование через общий кабель команд управления двумя кубитами. Это знаменует ключевую веху в проведении исследований в области крипто-электроники для квантовых вычислений. Полученные результаты «открывают путь к созданию полностью интегрированного масштабируемого квантового компьютера с участием традиционных электронных систем на основе кремния».



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • CORSAIR поднимет максимальную емкость DDR5-6400 в четыре раза выше DDR4-3200
  • Samsung выпустил первый в мире модуль памяти с поддержкой стандарта CXL Interconnect
  • TSMC запланировал выпуск 5-нм чипов для Bitmain ASIC в 3 кв. 2021 года
  • Контроллеры Alder Lake будут поддерживать несколько режимов доступа к DDR4 и DDR5
  • BIOSTAR представила универсальные материнские платы B560MX-E Pro и B560MH-E Pro

    • следующая новость
    QNAP выпустил бюджетный домашний NAS-сервер TS-130

    предыдущая новость
    Philips представил 28-дюймовый безрамочный ЖК-монитор E-Line 4K Ultra HD

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Лучший монитор Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 мая, 2021

    Общее число игр с поддержкой NVIDIA DLSS выросло до 49

    QNAP выпустил бюджетный домашний NAS-сервер TS-130

    Intel и QuTech применили контроллер Horse Ridge для управления двумя кубитами квантового компьютера

    Philips представил 28-дюймовый безрамочный ЖК-монитор E-Line 4K Ultra HD

    Анонс Google Android 12: смартфоны Samsung не получили первую бета-версию ОС

    18 мая, 2021

    Xiaomi получил патент на модульную конструкцию смартфона

    Qualcomm представила чипсет Snapdragon 778G 5G

    Моноблок HP EliteOne 800 G8 AIO оснащен ИИ-системой комфортной гибридной работы

    Google и Seagate создали ИИ-систему для оценки вероятности выхода жестких дисков из строя

    Apple пошла на компромисс в области безопасности в Китае

    Gigabyte обновил прошивку ограничителя майнинга в видеокартах RTX 3060 Rev 2.0

    О некоторых новинках Android 12 стало известно до начала Google I/O 2021

    realme Narzo 30 показал себя отличной моделью среднего класса для массового покупателя

    17 мая, 2021

    Xiaomi создает новую технологию параллельной зарядки смартфона

    OPPO выпустил смартфон Find X3 Pro Mars Exploration Edition в честь успешной посадки зонда на Марсе

    Cloudflare решил снова отказаться от CAPTCHA, как в прошлом году

    Samsung и Hyundai Motors объявили о партнерстве по разработке автомобильной электроники

    Анонс Sharp Aquos R6: первый в мире смартфон с 1-дюймовым сенсором

    Samsung Display показал новые прототипы дисплеев на выставке Display Week 2021

    Microsoft переносит разработки Windows 10X в новую Windows 10 «Sun Valley»

    ССЫЛКИ