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QNAP выпустил бюджетный домашний NAS-сервер TS-130

19 мая 2021, 13:54




Компания QNAP Systems представила недорогой, интеллектуальный, домашний NAS-сервер TS-130 для хранения данных на отдельном 3,5- или 2,5-дюймовом жестком диске или твердотельном накопителе SATA 6 Гбит/с. Несмотря на начальный уровень, новая модель способна создавать моментальные снимки (снепшоты).

QNAP выпустил бюджетный домашний NAS-сервер TS-130


Эксперты отмечают приятный дизайн домашней модели TS-130, корпус которой имеет нежно-голубой цвет. Устройство обеспечивает централизованное хранение данных, их резервное копирование, управление мультимедиа-файлами и совместное использование. Данные, хранящиеся в NAS-сервере QNAP TS-130, защищены с помощью моментальных снимков и функции резервного копирования. Подобные возможности нехарактерны для домашних моделей NAS в их ценовом диапазоне.

QNAP выпустил бюджетный домашний NAS-сервер TS-130


Используя широкий спектр многофункциональных и мультимедийных приложений с помощью NAS-сервера, может создать на базе TS-130 удобное хранилище для умного дома и персональное облако.

Внутри QNAP TS-130 установлен 4-ядерный процессор Realtek RTD1295 с тактовой частотой 1,4 ГГц и встроенной оперативной памятью DDR4 объемом 1 Гбайт. Этого набора достаточно для запуска персональных и домашних приложений NAS. Есть также порт Gigabit Ethernet и поддержка шифрования AES-256.

QNAP выпустил бюджетный домашний NAS-сервер TS-130


В системе применяется интеллектуальное охлаждение, позволяющая добиться надежности в работе без отвлекающих шумов и экономии затрат на электропитание. Конструкция QNAP TS-130 не требует специальных инструментов для настройки и обслуживания.

QNAP TS-130 использует интеллектуальную ОС QTS, разработанную QNAP. Она позволяет управлять приложениями, обеспечивает комплексное обслуживание при хранении файлов, совместную работу с данными, резервное копирование, синхронизацию и защиту. Пользователи могут регулярно выполнять резервное копирование данных в Windows или macOS на TS-130.

Приложение Hybrid Backup Sync позволяет осуществлять резервное копирование данных NAS в облако. Дополнительные функции предоставляются через утилиту Qsync, которая помогает провести синхронизацию файлов на нескольких устройствах.

QNAP TS-130 доступен по цене 129 долларов (9500 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB. Линейка твердотельных накопителей Gigabyte AORUS Gen4 7000s включает в себя две модели ёмкостью 1 и 2 Тбайт. Оба накопителя оснащаются массивным радиатором. При этом даже младшая модель, по заявлениям производителя, способна достигать огромной скорости последовательного чтения в 7000 Мбайт/с. Впечатляют и другие характеристики этих SSD. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison".

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