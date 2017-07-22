NVIDIA объявила о продолжающемся наращивании поддержки технологии DLSS в играх. Недавно было выпущено обновление, через которое поддержку DLSS получили еще девять новых игр. В их число попали: AMID EVIL, Aron's Adventure, Everspace 2, Metro Exodus PC Enhanced Edition, No Man's Sky, Redout: Space Assult, Scavengers, Wrench, Into The Radius VR.
В результате, полный список игр, поддерживающих технологию DLSS, насчитывает уже почти 50 наименований. Ожидается, что в ближайшие месяцы пополнение списка продолжится.
Технология NVIDIA DLSS расшифровывается как «сглаживание с алгоритмами глубокого обучения». Она представляет собой технологию рендеринга на базе искусственного интеллекта, которая позволяет улучшить производительность и качество графики благодаря использованию специализированных тензорных ядер в видеокартах GeForce RTX. DLSS повышает частоту кадров и одновременно повышает качество картинки в играх, используя глубокую нейросеть.
По оценкам NVIDIA, новое обновление NVIDIA DLSS для настольных компьютеров и в виртуальной реальности позволяет повысить производительность в настольном режиме до 70% при разрешении 4K, существенно улучшая плавность и скорость реакции игрового процесса. Благодаря ей, геймеры, использующие GeForce RTX, в целом значительно улучшают свой игровой опыт.
Новое внедрение последовало за добавлением DLSS в пяти играх, которое состоялось в прошлом месяце. Оно сопровождалось позднее запуском Metro Exodus PC Enhanced Edition. В этом месяце DLSS выходит в No Man's Sky, AMID EVIL, Aron's Adventure, Everspace 2, Redout: Space Assault, Scavengers и Wrench. Впервые DLSS входит в гарнитуры виртуальной реальности в No Man's Sky, Into The Radius и Wrench.
Благодаря включению NVIDIA DLSS, в каждой игре, получившей поддержку, значительно увеличивается частота кадров. Помимо более плавного игрового процесса, появляется запас для обеспечения более качественных эффектов и разрешений рендеринга, а также трассировки лучей.
В настоящее время только графические процессоры GeForce RTX оснащены тензорными ядрами, которые обеспечивают работу DLSS.
Полный список игр, поддерживающих DLSS на 19 мая 2021 года:
AMID EVIL
Anthem
Aron's Adventure
Battlefield V
Bright Memory
Call of Duty: Black Ops Cold War
Call of Duty: Modern Warfare
Call of Duty: Warzone
Control
CRSED: F.O.A.D. (Formerly Cuisine Royale)
Crysis Remastered
Cyberpunk 2077
DEATH STRANDING
Deliver Us the Moon
Edge of Eternity
Enlisted
Everspace 2
F1 2020
Final Fantasy XV
Fortnite
Ghostrunner
Gu Jian Qi Tan Online
Into The Radius VR
Iron Conflict
Justice
Marvel's Avengers
MechWarrior 5: Mercenaries
Metro Exodus & Metro Exodus PC Enhanced Edition
Minecraft with RTX For Windows 10
Monster Hunter: World
Moonlight Blade
Mortal Shell
Mount & Blade II: Bannerlord
Naraka: Bladepoint
Nioh 2 - The Complete Edition
Outriders
Pumpkin Jack
Ready or Not
Redout: Space Assault
Scavengers
Shadow of the Tomb Raider
System Shock
The Fabled Woods
The Medium
War Thunder
Watch Dogs: Legion
Wolfenstein: Youngblood
Wrench
Xuan-Yuan Sword VII
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