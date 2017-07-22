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Общее число игр с поддержкой NVIDIA DLSS выросло до 49

19 мая 2021, 16:19




NVIDIA объявила о продолжающемся наращивании поддержки технологии DLSS в играх. Недавно было выпущено обновление, через которое поддержку DLSS получили еще девять новых игр. В их число попали: AMID EVIL, Aron's Adventure, Everspace 2, Metro Exodus PC Enhanced Edition, No Man's Sky, Redout: Space Assult, Scavengers, Wrench, Into The Radius VR.

В результате, полный список игр, поддерживающих технологию DLSS, насчитывает уже почти 50 наименований. Ожидается, что в ближайшие месяцы пополнение списка продолжится.

Общее количество игр с поддержкой NVIDIA DLSS выросло до 49


Технология NVIDIA DLSS расшифровывается как «сглаживание с алгоритмами глубокого обучения». Она представляет собой технологию рендеринга на базе искусственного интеллекта, которая позволяет улучшить производительность и качество графики благодаря использованию специализированных тензорных ядер в видеокартах GeForce RTX. DLSS повышает частоту кадров и одновременно повышает качество картинки в играх, используя глубокую нейросеть.

Общее количество игр с поддержкой NVIDIA DLSS выросло до 49


По оценкам NVIDIA, новое обновление NVIDIA DLSS для настольных компьютеров и в виртуальной реальности позволяет повысить производительность в настольном режиме до 70% при разрешении 4K, существенно улучшая плавность и скорость реакции игрового процесса. Благодаря ей, геймеры, использующие GeForce RTX, в целом значительно улучшают свой игровой опыт.

Общее количество игр с поддержкой NVIDIA DLSS выросло до 49


Новое внедрение последовало за добавлением DLSS в пяти играх, которое состоялось в прошлом месяце. Оно сопровождалось позднее запуском Metro Exodus PC Enhanced Edition. В этом месяце DLSS выходит в No Man's Sky, AMID EVIL, Aron's Adventure, Everspace 2, Redout: Space Assault, Scavengers и Wrench. Впервые DLSS входит в гарнитуры виртуальной реальности в No Man's Sky, Into The Radius и Wrench.

Общее количество игр с поддержкой NVIDIA DLSS выросло до 49


Благодаря включению NVIDIA DLSS, в каждой игре, получившей поддержку, значительно увеличивается частота кадров. Помимо более плавного игрового процесса, появляется запас для обеспечения более качественных эффектов и разрешений рендеринга, а также трассировки лучей.

В настоящее время только графические процессоры GeForce RTX оснащены тензорными ядрами, которые обеспечивают работу DLSS.

Общее количество игр с поддержкой NVIDIA DLSS выросло до 49


Полный список игр, поддерживающих DLSS на 19 мая 2021 года:

  • AMID EVIL
  • Anthem
  • Aron's Adventure
  • Battlefield V
  • Bright Memory
  • Call of Duty: Black Ops Cold War
  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Call of Duty: Warzone
  • Control
  • CRSED: F.O.A.D. (Formerly Cuisine Royale)
  • Crysis Remastered
  • Cyberpunk 2077
  • DEATH STRANDING
  • Deliver Us the Moon
  • Edge of Eternity
  • Enlisted
  • Everspace 2
  • F1 2020
  • Final Fantasy XV
  • Fortnite
  • Ghostrunner
  • Gu Jian Qi Tan Online
  • Into The Radius VR
  • Iron Conflict
  • Justice
  • Marvel's Avengers
  • MechWarrior 5: Mercenaries
  • Metro Exodus & Metro Exodus PC Enhanced Edition
  • Minecraft with RTX For Windows 10
  • Monster Hunter: World
  • Moonlight Blade
  • Mortal Shell
  • Mount & Blade II: Bannerlord
  • Naraka: Bladepoint
  • Nioh 2 - The Complete Edition
  • Outriders
  • Pumpkin Jack
  • Ready or Not
  • Redout: Space Assault
  • Scavengers
  • Shadow of the Tomb Raider
  • System Shock
  • The Fabled Woods
  • The Medium
  • War Thunder
  • Watch Dogs: Legion
  • Wolfenstein: Youngblood
  • Wrench
  • Xuan-Yuan Sword VII




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