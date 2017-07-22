Компания HUAWEI представила новую модель беспроводных TWS-наушников FreeBuds 4 с поддержкой улучшенного протокола беспроводного подключения Bluetooth 5.2. Новая система позволяет сократить задержку до 90 мс, сохраняя хорошие характеристики по энергопотреблению.
HUAWEI FreeBuds 4 имеют полуоткрытый дизайн и выигрышно смотрятся на фоне недавно выпущенных наушников-вкладышей FreeBuds Pro и FreeBuds 4i. Как и в более ранних моделях, FreeBuds 4 по-прежнему используют технологию адаптивного шумоподавления, но способны очень «бережно» снижать внешний низкочастотный шум, обеспечивая более комфортные условия для прослушивания во время работы системы шумоподавления. При гибридном активном шумоподавлении снижение шумов может доходить до 25 дБ.
Новые наушники работают на базе чипа Kirin A1 с аудиовыводом через пару 14,3-мм динамических драйверов с возможной поддержкой Bluetooth-соединения сразу с двумя источниками. Применяется независимый механизм оптимизации низких частот, есть поддержка звуковых ИИ-эффектов.
Наличие трех встроенных микрофонов позволяет реализовать надежную систему шумоподавления и аудиозаписи, эффективно снижая шум при получении вызовов с телефона. Для управления применяются сенсорные механизмы.
Новая гарнитура позволяет одновременно подключаться к двум источникам и обеспечивать запись голоса высокой четкости с частотой дискретизации 48 кГц. Такая высокая частота указывает на возможность записи не только голосовых сообщений, но и вокала.
По данным HUAWEI, новое устройство способно работать до 2,5 ч с включенным шупомодавлением и до 4 ч без него. Для 2,5 ч прослушивания достаточно всего 15 минут зарядки. Аккумулятор, встроенный в футляр, имеет емкость 410 мАч и обеспечивает до 14 ч работы с ANC и до 20 ч без ANC. Поддерживается также беспроводная зарядка.
Вес гарнитуры составляет всего 4,1 грамма. Предусмотрена защита от брызг (IPX4). HUAWEI FreeBuds 4 выпускается в белом, серебристом и красном цветах по цене 155 долларов (11 400 руб.).
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Samsung Galaxy Buds Pro. Вслед на необычными фасолинами Samsung Galaxy Buds Live корейский производитель выпустил яркие TWS-наушники Galaxy Buds Pro. Они приковывают к себе внимание не только своим броским дизайном, но и двухполосными динамиками, надежной защитой от воды и уникальной функцией обнаружения голоса. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Buds Pro: лучшие TWS-наушники для смартфонов Samsung".