Как сообщает Bloomberg, «двоевластие» при выборе процессоров между Apple и Intel для оснащения новых моделей ноутбуков Apple MacBook Pro прекращается. Новые модели ноутбуков Apple MacBook Pro, которые должны появиться уже этим летом, будут оснащаться новыми чипами Apple - Jade C-Chop и Jade C-Die.
Напомним, что в настоящее время выпускаются два варианта ноутбуков Apple MacBook Pro. Первый имеет размер дисплея 13 дюймов и работает на чипе Apple M1. Второй - это 16-дюймовый ноутбук с процессором Intel Core.
Как сообщает Bloomberg, информация была получена из доверенных источников, которые пожелали остаться анонимными. С их слов, обновленные модели MacBook Pro должны появиться уже в начале лета. Позднее за ними будут выпущены обновленный ноутбук MacBook Air, новый ноутбук MacBook Pro бюджетного класса и совершенно новая настольная рабочая станция Mac Pro.
Компания Apple также работает над разработкой более дорогих моделей настольных систем Mac mini и iMac. Со слов анонимных источников, в этих машинах будут установлены процессоры собственной разработки Apple, которые будут значительно превосходить по производительности и возможностям нынешние чипы Apple M1.
По слухам, Apple планирует обновить архитектуру используемого чипа и общее количество ядер. В настоящее время для установки в Apple MacBook Pro рассматриваются два названных чипа: Jade C-Chop и Jade C-Die (это - их кодовые наименования). Оба чипа являются 10-ядерными конструкциями. Они оснащаются двумя малыми энергоэффективными ядрами и восемью большими высокопроизводительными ядрами. Чипы фактически различаются между собой общим количеством содержащихся графических ядер. У младшей модели будет 16 графических ядер, у старшей - 32 графических ядра.
В чипах также обновлен нейропроцессор Neural Engine, который используется для обработки операций, связанных с задачами ИИ.
Новые процессоры будут поставляться в конфигурациях с оперативной памятью до 64 Гбайт. По слухам, у новых моделей появится порт HDMI, слот для SD-карты и поддержка MagSafe для зарядки.
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