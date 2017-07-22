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Новые Apple MacBook Pro будут оснащаться чипами Jade C-Chop и Jade C-Die

19 мая 2021, 20:36




Как сообщает Bloomberg, «двоевластие» при выборе процессоров между Apple и Intel для оснащения новых моделей ноутбуков Apple MacBook Pro прекращается. Новые модели ноутбуков Apple MacBook Pro, которые должны появиться уже этим летом, будут оснащаться новыми чипами Apple - Jade C-Chop и Jade C-Die.

Напомним, что в настоящее время выпускаются два варианта ноутбуков Apple MacBook Pro. Первый имеет размер дисплея 13 дюймов и работает на чипе Apple M1. Второй - это 16-дюймовый ноутбук с процессором Intel Core.

Будущие ноутбуки Apple MacBook Pro будут оснащаться новыми чипами Apple - Jade C-Chop и Jade C-Die


Как сообщает Bloomberg, информация была получена из доверенных источников, которые пожелали остаться анонимными. С их слов, обновленные модели MacBook Pro должны появиться уже в начале лета. Позднее за ними будут выпущены обновленный ноутбук MacBook Air, новый ноутбук MacBook Pro бюджетного класса и совершенно новая настольная рабочая станция Mac Pro.

Компания Apple также работает над разработкой более дорогих моделей настольных систем Mac mini и iMac. Со слов анонимных источников, в этих машинах будут установлены процессоры собственной разработки Apple, которые будут значительно превосходить по производительности и возможностям нынешние чипы Apple M1.

По слухам, Apple планирует обновить архитектуру используемого чипа и общее количество ядер. В настоящее время для установки в Apple MacBook Pro рассматриваются два названных чипа: Jade C-Chop и Jade C-Die (это - их кодовые наименования). Оба чипа являются 10-ядерными конструкциями. Они оснащаются двумя малыми энергоэффективными ядрами и восемью большими высокопроизводительными ядрами. Чипы фактически различаются между собой общим количеством содержащихся графических ядер. У младшей модели будет 16 графических ядер, у старшей - 32 графических ядра.

Будущие ноутбуки Apple MacBook Pro будут оснащаться новыми чипами Apple - Jade C-Chop и Jade C-Die


В чипах также обновлен нейропроцессор Neural Engine, который используется для обработки операций, связанных с задачами ИИ.

Новые процессоры будут поставляться в конфигурациях с оперативной памятью до 64 Гбайт. По слухам, у новых моделей появится порт HDMI, слот для SD-карты и поддержка MagSafe для зарядки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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