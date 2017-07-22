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Выставка IFA Berlin 2021 переносится на 2022 год

19 мая 2021, 21:50




Выставка IFA Berlin 2021 года отменена. Это мероприятие должно было пройти с 3 по 7 сентября 2021 года. Но, как оказалось, полномасштабного, реального шоу новых ИТ-технологий в традиционном очном формате не удастся провести в этом году. Мероприятие перенесено на 2022 год и будет проходить со 2 по 6 сентября 2022 года.

Решение об отказе от проведения выставки IFA Berlin 2021 было принято после проведения многочисленных переговоров с экспертами в области здравоохранения и многочисленными заинтересованными сторонами. В результаты организаторы IFA пришли к заключению о необходимости переноса мероприятия на следующий год.

Выставка IFA 2021 в Берлине переносится на 2022 год


В то же время часть намеченных мероприятий все-таки состоится. Например, продолжается подготовка к Берлинской неделе фотографии на ARENA Berlin и SHIFT Mobility, как и планировалось ранее.

Организаторы IFA уже начали работать с партнерами по вопросам подготовки к IFA 2022. Намечено, что выставка 2022 года будет проведена в виде полномасштабного, живого мероприятия на берлинской выставочной площадке.

Как отметил Кай Хиллебрандт, председатель наблюдательного совета gfu Consumer & Home Electronics GmbH, «инновациям нужна платформа; они нуждаются в фокусе глобального внимания. Поэтому бренды и производители очень стремились приехать на IFA Berlin 2021».

Отказ от проведения выставки в этом году он объяснил многочисленными неопределенностями. «Сейчас стало практически невозможно ответственно планировать свое участие в какой-либо выставке», - отметил Хиллебрандт.

Мартин Экниг, генеральный директор Messe Berlin, добавил, что «здоровье и безопасность каждого участника должны быть в абсолютном приоритете. Усилия по сдерживанию пандемии - от развертывания программ вакцинации до возобновления международных поездок - не достигли темпов, на которые надеялись заранее. Учитывая эти события, решение <об отказе в проведении выставки> стало неизбежным».



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