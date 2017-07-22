Выставка IFA Berlin 2021 года отменена. Это мероприятие должно было пройти с 3 по 7 сентября 2021 года. Но, как оказалось, полномасштабного, реального шоу новых ИТ-технологий в традиционном очном формате не удастся провести в этом году. Мероприятие перенесено на 2022 год и будет проходить со 2 по 6 сентября 2022 года.
Решение об отказе от проведения выставки IFA Berlin 2021 было принято после проведения многочисленных переговоров с экспертами в области здравоохранения и многочисленными заинтересованными сторонами. В результаты организаторы IFA пришли к заключению о необходимости переноса мероприятия на следующий год.
В то же время часть намеченных мероприятий все-таки состоится. Например, продолжается подготовка к Берлинской неделе фотографии на ARENA Berlin и SHIFT Mobility, как и планировалось ранее.
Организаторы IFA уже начали работать с партнерами по вопросам подготовки к IFA 2022. Намечено, что выставка 2022 года будет проведена в виде полномасштабного, живого мероприятия на берлинской выставочной площадке.
Как отметил Кай Хиллебрандт, председатель наблюдательного совета gfu Consumer & Home Electronics GmbH, «инновациям нужна платформа; они нуждаются в фокусе глобального внимания. Поэтому бренды и производители очень стремились приехать на IFA Berlin 2021».
Отказ от проведения выставки в этом году он объяснил многочисленными неопределенностями. «Сейчас стало практически невозможно ответственно планировать свое участие в какой-либо выставке», - отметил Хиллебрандт.
Мартин Экниг, генеральный директор Messe Berlin, добавил, что «здоровье и безопасность каждого участника должны быть в абсолютном приоритете. Усилия по сдерживанию пандемии - от развертывания программ вакцинации до возобновления международных поездок - не достигли темпов, на которые надеялись заранее. Учитывая эти события, решение <об отказе в проведении выставки> стало неизбежным».
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".