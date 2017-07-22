Компания Samsung анонсировала выпуск «народного» смартфона Galaxy F52 5G среднего класса, взяв за прототип недавно появившуюся модель Galaxy A52 5G среднего класса и выбросив из нем то, что народ простит. Новый аппарат получился приблизительно на 25% дешевле, не потеряв при этом главных достоинств оригинальной модели.
Samsung Galaxy F52 5G, как и оригинальная модель, совместим с новыми сетями 5G - это главное достоинство новой модели, которое удалось сохранить. При цене около 300 долларов новинка выглядит заманчиво.
Новый смартфон Samsung Galaxy F52 5G
Смартфон получил такой же чипсет, что и Galaxy A52 5G - Snapdragon 750G. Новый аппарат оснащен 8-ядерным 8-нм процессорным блоком, состоящим из двух «быстрых» ядер Kryo 570, разогнанных до тактовой частоты 2,2 ГГц, и шести «обычных» ядер Kryo 570 с тактовой частотой 1,8 ГГц, дополненных графическим процессором Adreno 619.
Оригинальный смартфон Samsung Galaxy A52 5G
Смартфон несет на борту 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной основной памяти с возможностью расширения до 1 Тбайт с помощью карты microSD. По сравнению с оригинальным Galaxy A52 5G, новый аппарат «просел» только на максимальном уровне устанавливаемой основной памяти - в A52 имелась конфигурация также на 250 Гбайт. В остальном новая модель зеркальна с оригинальной.
Смартфон имеет 6,6-дюймовый LCD TFT-экран Infinity-O с разрешением FHD+ (1080х2400 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Замена дисплейной матрицы и есть главный элемент «экономии». Оригинальный Galaxy A52 5G был оснащен дисплеем Super AMOLED Infinity-O, но переход на «бюджетный» TFT-вариант не отразился на доступном разрешении. Сохранилась также и частота обновления - 120 Гц.
Отказ от AMOLED вынудил инженеров Samsung отказаться также от удобного, встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев и перейти на более простой дактилоскопический сенсор на боковой грани. 16-мегапиксельная фронтальная камера разместилась в отверстии экрана диаметром 3,6 мм.
Новый смартфон Samsung Galaxy F52 5G
Что касается оснащения камерами, то изменения коснулись только дополнительных элементов. Основная камера осталась прежней - 64 Мп и диафрагма f/1,8 (правда, без оптической стабилизации, OIS). Кроме нее, установлена сверхширокоугольная камера на 8 Мп с диафрагмой f/2,2, 2 Мп датчик глубины и 2 Мп макро-камера с диафрагмой f/2,4.
Телефон работает под управлением Android 11 с One UI 3.1. В нем установлена батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.
Телекоммуникационный набор: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC.
Samsung Galaxy F52 5G продается по цене 310 долларов (22 900 руб.).
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