В Патентном бюро США (the United States Patent Application Office) обнаружен документ, который может внести ясность в технологии, которые AMD намерена использоваться для реализации своего проекта FidelityFX Super Resolution (FSR). Найденный патент был подан в качестве заявки в ноябре 2019 года, но оказался обнародован только сейчас.
Патент AMD Gaming Super Resolution, Источник: USPTO
AMD FidelityFX представляет собой набор инструментов с открытым исходным кодом, которые разрабатываются в AMD и предназначены для повышения качества выводимого на экран изображения. На рынке этот проект рассматривается как конкурент технологии DLSS, разработкой которой занимается NVIDIA. Главное отличие FSR от DLSS состоит в том, что FSR не может использовать машинное обучение, на котором основана технология NVIDIA DLSS. Причина такого подхода очевидна: для реализации DLSS необходимо наличие тензорных ядер, тогда как в ускорителях AMD RDNA тензорные ядра отсутствуют.
На текущий момент FSR состоит из восьми разрозненных решений. Разработчики могут использовать их в своих играх, оптимизированных под графические архитектуры AMD RDNA и RDNA 2. FidelityFX помогает им обеспечить высокое качество изображения с минимальным снижением производительности, добиваясь высокой достоверности изображений в играх при низких затратах на разработку эффектов.
Как становится понятно из патента, технология FidelityFX Super Resolution построена на базе использования принципа суперсемплинга, когда итоговое изображение формируется из примитивов, причем, похоже, с использованием метода трассировки лучей. Новый патент указывает на то, что AMD может применять метод наложения (интерференции) увеличиваемых изображений, хотя пока это только предположение.
Как объясняет AMD, доступные в настоящее время подходы используют функции линейного масштабирования, но такой подход способен приводить к появлению размытых или искаженных изображений. Причина таких артефактов состоит в том, что при наложении не используется информация нелинейного характера. Как утверждают инженеры AMD, обычные нейронные сети можно обучить работать при минимальном обучении, что вызывает склонность к появлению подобных артефактов. Но если глубокое обучение не учитывает особенности исходного изображения, то, по мнению инженеров AMD, может возникать потеря или искажение цветов в конечном изображении.
AMD предлагает использовать решение, в котором будет применяться сочетание линейного и нелинейного апскейлинга. Такой метод позволит сохранить и даже улучшить точность отображения. Технология «создаст высококачественные аппроксимации изображения и обеспечит высокую частоту кадров».
В патенте показаны примеры, как предложенная технология может работать на нескольких процессорах, включая CPU, GPU или их кластеры. Упоминается, что GSR может работать на компьютере, портативном устройстве, телевизионной приставке, телевизоре, мобильном телефоне или планшете. Это подтверждает, что AMD планирует выпустить кроссплатформенную технологию FSR.
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