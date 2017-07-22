Компания Western Digital объявила о наращивании семейства жестких дисков WD Purple новой серией продуктов WD Purple Pro.
Выпускаемые в этой линейке WD Purple продукты ориентированы на выстраивание высокопроизводительных, надежных решений для хранения данных, где требуются высокая надежность, большие объемы сохраняемых массивов данных, высокая производительность системы ввода/вывода. Высокий уровень надежности и производительности достигается за счет применения передовых технологий, высококачественных материалов и современных методов сборки.
Как сообщает WD, новые изделия обеспечивают производительность с суммарной рабочей нагрузкой до 550 Тбайт/год. Емкость выпускаемых моделей варьируется от 8 до 18 Тбайт. На все изделия предоставляется пятилетняя ограниченная гарантия.
Новые жесткие диски WD Purple Pro предназначена для оснащения систем видеонаблюдения, обработки рабочих нагрузок с оптимизацией по производительности, емкости, возможностям масштабирования и использования в кластерах. В качестве примеров могут служить сетевые видеорегистраторы (NVR) с поддержкой ИИ, устройства видеоаналитики, серверы видеоаналитики, массивы хранения, решения с глубоким обучением.
В новых продуктах WD Purple Pro применяется усовершенствованная технология AllFrame AI. Она позволяет одновременно записывать видеопотоки с 64 HD-камер и одновременно обрабатывать до 32 дополнительных ИИ-потоков, предназначенных для работы различных ИИ-функций. Все функции доступны вне зависимости от подключения совместимых рекордеров или облачных серверов.
Полное семейство решений WD Purple от Western Digital включает карты памяти microSD WD Purple емкостью 1 Тбайт для камер и периферийных устройств и жесткие диски WD Purple емкостью 1-8 Тбайт для сетевых видеорегистраторов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB. Линейка твердотельных накопителей Gigabyte AORUS Gen4 7000s включает в себя две модели ёмкостью 1 и 2 Тбайт. Оба накопителя оснащаются массивным радиатором. При этом даже младшая модель, по заявлениям производителя, способна достигать огромной скорости последовательного чтения в 7000 Мбайт/с. Впечатляют и другие характеристики этих SSD. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Gigabyte AORUS Gen4 7000s 1TB: сверхбыстрый SSD на свежем контроллере Phison".